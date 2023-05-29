Предприниматель из ЯНАО открыла косметический салон при помощи властей

В поселке Пангоды при поддержке властей открылся косметический салон Фото: Размик Закарян © URA.RU

Предприниматель из Надымского района ЯНАО Полина Якубова открыла косметический салон в поселке Пангоды. Помещение для него ей предоставили в рамках реализации мер господдержки для самозанятых, сообщают в окружном департаменте имущественных отношений.

«Помещение под свою коммерческую деятельность получила самозанятый предприниматель из поселка Пангоды Надымского района Полина Якубова. Теперь в поселке есть свой косметический салон», — сообщают в официальном telegram-канале департамента имущественных отношений ЯНАО.

Этой мерой поддержки для открытия своего дела воспользовались предприниматели Алеся Бурдейкина из Надымского района и Гульнара Гильязова из Нового Уренгоя. Им были предложены варианты нежилых помещений для открытия бизнеса.

Данной мерой поддержки могут воспользоваться самозанятые граждане. Чтобы получить помещение на правах аренды, желающим необходимо подать заявление в местную администрацию.

Ранее URA.RU рассказало, что муниципалитетам ЯНАО выделили почти 30 миллионов рублей на развитие частного предпринимательства в округе. За последние пять лет, число бизнесменов в округе увеличилось в два раза.