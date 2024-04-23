В Ноябрьске (ЯНАО) с 24 по 27 апреля пройдет Международный симпозиум художников. На нем проведут мастер-классы талантливые эксперты из Республики Беларусь. Об этом сообщается на сайте Музейного ресурсного цента города.
«В рамках симпозиума Ноябрьск посетят художники из Республики Беларусь — Юрий и Ольга Крупенковы, Всеволод Шайба и Александр Шаппо. Они проведут ряд мероприятий: лекции, творческие встречи и мастер-классы», — указано на сайте. Мероприятие пойдет с 24 по 27 апреля в Музее воинской славы им. В.М. Григора.
При помощи языка графики художники рассказывают о боли и страданиях белорусского народа во время Великой Отечественной войны. «Это искаженная, отрешенная реальность, которую мы не осознаем и сейчас», — говорит о выставке директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.
Работы этих известных авторов представлены сейчас на выставке «Слеза, упавшая на пепел», которая экспонируется в Музее воинской славы им. В.М. Григора. Посмотреть бесплатно выставку можно до 19 мая, вход свободный.
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В Ноябрьске (ЯНАО) с 24 по 27 апреля пройдет Международный симпозиум художников. На нем проведут мастер-классы талантливые эксперты из Республики Беларусь. Об этом сообщается на сайте Музейного ресурсного цента города. «В рамках симпозиума Ноябрьск посетят художники из Республики Беларусь — Юрий и Ольга Крупенковы, Всеволод Шайба и Александр Шаппо. Они проведут ряд мероприятий: лекции, творческие встречи и мастер-классы», — указано на сайте. Мероприятие пойдет с 24 по 27 апреля в Музее воинской славы им. В.М. Григора. При помощи языка графики художники рассказывают о боли и страданиях белорусского народа во время Великой Отечественной войны. «Это искаженная, отрешенная реальность, которую мы не осознаем и сейчас», — говорит о выставке директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский. Работы этих известных авторов представлены сейчас на выставке «Слеза, упавшая на пепел», которая экспонируется в Музее воинской славы им. В.М. Григора. Посмотреть бесплатно выставку можно до 19 мая, вход свободный.