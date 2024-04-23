Паслер: пострадавшим от паводка оренбуржцам выделили уже 1 млрд рублей

24 апреля 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Как заявил губернатор Денис Паслер, в Оренбурге продолжаются работы по откачке паводковых вод Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы На выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области направили уже один миллиард рублей, заявления продолжают обрабатывать, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Руководитель отметил, что общих вопросов, которые касаются большого числа людей, становится меньше. «Уже на данный момент на выплаты оренбуржцам направили 1 миллиард рублей. Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведется каждый день», — написал Денис Паслер в своем telegram-канале. Из основных вопросов, которые предстоит решить, касается выплат в садовых товариществах, уточнил Паслер. Власти Оренбургской области «отрабатывают его вместе с федеральным центром». Ранее губернатор Оренбургской области заявил о том, что жители затопленного Оренбуржья смогут получить ИНН без госпошлины. Документ оформят в Управлении ФНС России взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области направили уже один миллиард рублей, заявления продолжают обрабатывать, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Руководитель отметил, что общих вопросов, которые касаются большого числа людей, становится меньше. «Уже на данный момент на выплаты оренбуржцам направили 1 миллиард рублей. Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведется каждый день», — написал Денис Паслер в своем telegram-канале. Из основных вопросов, которые предстоит решить, касается выплат в садовых товариществах, уточнил Паслер. Власти Оренбургской области «отрабатывают его вместе с федеральным центром». Ранее губернатор Оренбургской области заявил о том, что жители затопленного Оренбуржья смогут получить ИНН без госпошлины. Документ оформят в Управлении ФНС России взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие ЧС.