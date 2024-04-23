Пентагон: новый пакет помощи ВСУ нацелен на самые насущные потребности

24 апреля 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Райдер намекнул на новые боеприпасы для ВСУ Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет отвечать на самые острые потребности страны. Об этом он сообщил во время брифинга. «Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины», — подчеркнул Райдер во время встречи с журналистами, трансляция которой велась на официальном сайте Пентагона. Райдер уточнил, что детали пакета помощи будут оглашены после того, как соответствующий законопроект пройдет все необходимые стадии рассмотрения. Он также намекнул на возможность включения в пакет средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Но воздержался от предоставления дополнительных подробностей до официального объявления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет отвечать на самые острые потребности страны. Об этом он сообщил во время брифинга. «Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины», — подчеркнул Райдер во время встречи с журналистами, трансляция которой велась на официальном сайте Пентагона. Райдер уточнил, что детали пакета помощи будут оглашены после того, как соответствующий законопроект пройдет все необходимые стадии рассмотрения. Он также намекнул на возможность включения в пакет средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Но воздержался от предоставления дополнительных подробностей до официального объявления.