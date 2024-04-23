23 апреля 2024

В Екатеринбурге полиция нагрянула в пекарню, открытую в здании туалета. Видео

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Встреча жителей дома по улице Кирова, 98 с застройщиком многоэтажного дома Бабочкиным Александром. Курган, чебурек, быстрое питание, еда, фастфуд, беляши
В бывшем здании туалета пекли самсу, чебуреки и пиццу Фото:

В Екатеринбурге на улице Амундсена сотрудники УМВД и общественники нагрянули в пекарню, открытую в здании бывшего туалета. В антисанитарных условиях готовилась выпечка и основные блюда. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев.

«Неизвестные организовали пекарню в здании туалета на территории торгового комплекса „Академический“. Она работает по адресу ул. Амундсена, 125л… Здесь в антисанитарных условиях они пекли самсу, пиццу, чебуреки, пирожки для последующей продажи в торговых точках. А еще готовили лапшу для лагмана… На мой взгляд, это уже перебор — я многое видел, но это уже чересчур», — написал в своем telegram-канале Чукреев.

Три мигрантки из Узбекистана доставлены в отдел полиции для установления личности — с собой у них не было документов. Владелец пекарни убеждал полицию и общественников в том, что продукция готовилась для личного использования, а не на продажу.

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В Екатеринбурге на улице Амундсена сотрудники УМВД и общественники нагрянули в пекарню, открытую в здании бывшего туалета. В антисанитарных условиях готовилась выпечка и основные блюда. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев. «Неизвестные организовали пекарню в здании туалета на территории торгового комплекса „Академический“. Она работает по адресу ул. Амундсена, 125л… Здесь в антисанитарных условиях они пекли самсу, пиццу, чебуреки, пирожки для последующей продажи в торговых точках. А еще готовили лапшу для лагмана… На мой взгляд, это уже перебор — я многое видел, но это уже чересчур», — написал в своем telegram-канале Чукреев. Три мигрантки из Узбекистана доставлены в отдел полиции для установления личности — с собой у них не было документов. Владелец пекарни убеждал полицию и общественников в том, что продукция готовилась для личного использования, а не на продажу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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