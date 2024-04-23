В Екатеринбурге полиция нагрянула в пекарню, открытую в здании туалета. Видео

24 апреля 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

В бывшем здании туалета пекли самсу, чебуреки и пиццу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Амундсена сотрудники УМВД и общественники нагрянули в пекарню, открытую в здании бывшего туалета. В антисанитарных условиях готовилась выпечка и основные блюда. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев. «Неизвестные организовали пекарню в здании туалета на территории торгового комплекса „Академический“. Она работает по адресу ул. Амундсена, 125л… Здесь в антисанитарных условиях они пекли самсу, пиццу, чебуреки, пирожки для последующей продажи в торговых точках. А еще готовили лапшу для лагмана… На мой взгляд, это уже перебор — я многое видел, но это уже чересчур», — написал в своем telegram-канале Чукреев. Три мигрантки из Узбекистана доставлены в отдел полиции для установления личности — с собой у них не было документов. Владелец пекарни убеждал полицию и общественников в том, что продукция готовилась для личного использования, а не на продажу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Амундсена сотрудники УМВД и общественники нагрянули в пекарню, открытую в здании бывшего туалета. В антисанитарных условиях готовилась выпечка и основные блюда. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев. «Неизвестные организовали пекарню в здании туалета на территории торгового комплекса „Академический“. Она работает по адресу ул. Амундсена, 125л… Здесь в антисанитарных условиях они пекли самсу, пиццу, чебуреки, пирожки для последующей продажи в торговых точках. А еще готовили лапшу для лагмана… На мой взгляд, это уже перебор — я многое видел, но это уже чересчур», — написал в своем telegram-канале Чукреев. Три мигрантки из Узбекистана доставлены в отдел полиции для установления личности — с собой у них не было документов. Владелец пекарни убеждал полицию и общественников в том, что продукция готовилась для личного использования, а не на продажу.