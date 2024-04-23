Эрдоган обозвал премьера Израиля Гитлером нашего времени

24 апреля 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Эрдоган позволил себе резкое замечание в адрес израильского лидера Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал резкое заявление в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сравнив его с Адольфом Гитлером. Турецкий лидер пообещал продолжать информирование международного сообщества о действиях Израиля в Газе. «Пусть все поймут, что Нетаньяху — это Гитлер нашего времени и его сообщники не смогут избежать ответственности. Рано или поздно справедливость восторжествует если не в суде, то перед лицом истории», — цитирует Эрдогана телеканал TRT. Эрдоган подчеркнул необходимость активных действий через механизмы ООН для противодействия действиям Израиля. Он осудил «массовые убийства» в секторе Газа и призвал к ответственности за «попытки полного уничтожения Газы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал резкое заявление в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сравнив его с Адольфом Гитлером. Турецкий лидер пообещал продолжать информирование международного сообщества о действиях Израиля в Газе. «Пусть все поймут, что Нетаньяху — это Гитлер нашего времени и его сообщники не смогут избежать ответственности. Рано или поздно справедливость восторжествует если не в суде, то перед лицом истории», — цитирует Эрдогана телеканал TRT. Эрдоган подчеркнул необходимость активных действий через механизмы ООН для противодействия действиям Израиля. Он осудил «массовые убийства» в секторе Газа и призвал к ответственности за «попытки полного уничтожения Газы».