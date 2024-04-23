23 апреля 2024

Эрдоган обозвал премьера Израиля Гитлером нашего времени

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Нато.вооружение. техника. stock,  stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Эрдоган позволил себе резкое замечание в адрес израильского лидера Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал резкое заявление в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сравнив его с Адольфом Гитлером. Турецкий лидер пообещал продолжать информирование международного сообщества о действиях Израиля в Газе.

«Пусть все поймут, что Нетаньяху — это Гитлер нашего времени и его сообщники не смогут избежать ответственности. Рано или поздно справедливость восторжествует если не в суде, то перед лицом истории», — цитирует Эрдогана телеканал TRT.

Эрдоган подчеркнул необходимость активных действий через механизмы ООН для противодействия действиям Израиля. Он осудил «массовые убийства» в секторе Газа и призвал к ответственности за «попытки полного уничтожения Газы».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал резкое заявление в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сравнив его с Адольфом Гитлером. Турецкий лидер пообещал продолжать информирование международного сообщества о действиях Израиля в Газе. «Пусть все поймут, что Нетаньяху — это Гитлер нашего времени и его сообщники не смогут избежать ответственности. Рано или поздно справедливость восторжествует если не в суде, то перед лицом истории», — цитирует Эрдогана телеканал TRT. Эрдоган подчеркнул необходимость активных действий через механизмы ООН для противодействия действиям Израиля. Он осудил «массовые убийства» в секторе Газа и призвал к ответственности за «попытки полного уничтожения Газы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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