Сбербанк раскрыл, как пострадавшим от паводка заемщикам изменить условия ипотеки

Для отсрочки по кредиту курганцам надо прийти в банк не позднее 90 дней после ЧС

24 апреля 2024 в 04:02 Размер текста - 17 +

В Сбере готовы пересмотреть кредитные платежи заемщиков, пострадавших в паводок Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Чтобы оформить отсрочку в рамках реструктуризации кредитных платежей (ипотеки, в том числе), пострадавшим от паводка жителям Курганской области необходимо обратиться в банк не позднее 90 дней с момента завершения ЧС. Эта информация размещена на официальном сайте Сбербанка. «Для оформления отсрочки в рамках реструктуризации (внесение изменений в кредитный договор — прим. URA.RU), необходимо обратиться в банк не позднее 90 дней с момента завершения ЧС. Будут не нужны дополнительные документы для оформления заявки, если вы числитесь в официальных списках пострадавших, у вас есть карта Сбера, на которую уже зачислена матпомощь как лицу, пострадавшему в результате паводка. Документ о начислении отражается в личном кабинете Госуслуг», — написано на сайте финансовой организации. Во всех прочих случаях будет необходимо предоставить документы, которые перечислены на официальном сайте Сбербанка России. Подать соответствующее заявление можно в веб-версии или мобильном приложении банка в разделе «Финансовые трудности» или в любом из офисов компании. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с руководством Уральского Сбера поддержку жителей, имеющих кредитные обязательства, подтопленных домов. Шумков уточнял, что организация займет случаями, которые требуют индивидуального подхода. С другими кредитными организациями проводится аналогичная работа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы оформить отсрочку в рамках реструктуризации кредитных платежей (ипотеки, в том числе), пострадавшим от паводка жителям Курганской области необходимо обратиться в банк не позднее 90 дней с момента завершения ЧС. Эта информация размещена на официальном сайте Сбербанка. «Для оформления отсрочки в рамках реструктуризации (внесение изменений в кредитный договор — прим. URA.RU), необходимо обратиться в банк не позднее 90 дней с момента завершения ЧС. Будут не нужны дополнительные документы для оформления заявки, если вы числитесь в официальных списках пострадавших, у вас есть карта Сбера, на которую уже зачислена матпомощь как лицу, пострадавшему в результате паводка. Документ о начислении отражается в личном кабинете Госуслуг», — написано на сайте финансовой организации. Во всех прочих случаях будет необходимо предоставить документы, которые перечислены на официальном сайте Сбербанка России. Подать соответствующее заявление можно в веб-версии или мобильном приложении банка в разделе «Финансовые трудности» или в любом из офисов компании. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с руководством Уральского Сбера поддержку жителей, имеющих кредитные обязательства, подтопленных домов. Шумков уточнял, что организация займет случаями, которые требуют индивидуального подхода. С другими кредитными организациями проводится аналогичная работа.