«Известия» выяснили, с чем могло быть связано задержание замглавы Минобороны РФ

«Известия»: задержание замминистра обороны РФ могло касаться строительства

24 апреля 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

По делу замминистра обороны РФ проверяется все его окружение Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Задержание заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова вероятней всего связано с выполнением строительных контрактов либо предоставлением земель под строительство. Такое предположение высказали собеседники «Известий». «Следственные действия скорее всего связаны с выполнением строительных контрактов Миниобороны. Одновременно с Ивановым задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег, действовала сложная цепочка посредников», — цитируют «Известия» слова своего анонимного источника. Другой собеседник издания предполагает, что взятка могла быть за предоставление земель под строительство, тендеры и прочие услуги, «за которые чаще всего ловят чиновников». Не исключено, что в ходе расследования могут вскрыться другие эпизоды преступлений, подчеркнул эксперт. Правоохранители будут проверять личные, родственные и деловые связи подозреваемого. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ и Следственный комитет России. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Как сообщало URA.RU ранее, задержанию замминистра обороны России Тимура Иванова предшествовала долгая оперативная разработка. О факте задержания Иванова проинформированы президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержание заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова вероятней всего связано с выполнением строительных контрактов либо предоставлением земель под строительство. Такое предположение высказали собеседники «Известий». «Следственные действия скорее всего связаны с выполнением строительных контрактов Миниобороны. Одновременно с Ивановым задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег, действовала сложная цепочка посредников», — цитируют «Известия» слова своего анонимного источника. Другой собеседник издания предполагает, что взятка могла быть за предоставление земель под строительство, тендеры и прочие услуги, «за которые чаще всего ловят чиновников». Не исключено, что в ходе расследования могут вскрыться другие эпизоды преступлений, подчеркнул эксперт. Правоохранители будут проверять личные, родственные и деловые связи подозреваемого. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ и Следственный комитет России. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Как сообщало URA.RU ранее, задержанию замминистра обороны России Тимура Иванова предшествовала долгая оперативная разработка. О факте задержания Иванова проинформированы президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.