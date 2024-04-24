«Известия» выяснили, с чем могло быть связано задержание замглавы Минобороны РФ

Задержание заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова вероятней всего связано с выполнением строительных контрактов либо предоставлением земель под строительство. Такое предположение высказали собеседники «Известий».
«Следственные действия скорее всего связаны с выполнением строительных контрактов Миниобороны. Одновременно с Ивановым задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег, действовала сложная цепочка посредников», — цитируют «Известия» слова своего анонимного источника.
Другой собеседник издания предполагает, что взятка могла быть за предоставление земель под строительство, тендеры и прочие услуги, «за которые чаще всего ловят чиновников». Не исключено, что в ходе расследования могут вскрыться другие эпизоды преступлений, подчеркнул эксперт. Правоохранители будут проверять личные, родственные и деловые связи подозреваемого.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ и Следственный комитет России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Как сообщало URA.RU ранее, задержанию замминистра обороны России Тимура Иванова предшествовала долгая оперативная разработка. О факте задержания Иванова проинформированы президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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