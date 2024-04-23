23 апреля 2024

Стали известны новые детали расследования дела о взятке замглавы Минобороны РФ Иванова

Замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
© Служба новостей «URA.RU»
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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Замминистра обороны РФ Иванов был задержан не спонтанно Фото:

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан не спонтанно, а в результате длительной оперативной разработки. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», — сказал собеседник агентства ТАСС. Он отметил также, что материалы дела были основаны как на свидетельских показаниях, так и на результатах оперативных мероприятий.

Президент России Владимир Путин уже проинформирован о задержании. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу был поставлен в известность о деле. URA.RU подготовило подробный материал о жизни Иванова, достижениях и уголовном деле.

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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан не спонтанно, а в результате длительной оперативной разработки. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», — сказал собеседник агентства ТАСС. Он отметил также, что материалы дела были основаны как на свидетельских показаниях, так и на результатах оперативных мероприятий. Президент России Владимир Путин уже проинформирован о задержании. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу был поставлен в известность о деле. URA.RU подготовило подробный материал о жизни Иванова, достижениях и уголовном деле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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