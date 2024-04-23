Стали известны новые детали расследования дела о взятке замглавы Минобороны РФ Иванова

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан не спонтанно, а в результате длительной оперативной разработки. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», — сказал собеседник агентства ТАСС. Он отметил также, что материалы дела были основаны как на свидетельских показаниях, так и на результатах оперативных мероприятий.
Президент России Владимир Путин уже проинформирован о задержании. Также министр обороны РФ Сергей Шойгу был поставлен в известность о деле. URA.RU подготовило подробный материал о жизни Иванова, достижениях и уголовном деле.
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