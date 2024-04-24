Экс-начальника ГУ МВД по Петербургу хотят судить за взятки в Москве

24 апреля 2024 в 05:47 Размер текста - 17 +

Сергей Умнов и его коллеги обвиняются в получении 11 взяток в особо крупном размере Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-помощника главы МВД и начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу Сергея Умнова, обвиняемого в получении взяток, будут судить в Москве. Также в столицу перенесены дела еще трех высокопоставленных полицейских и пятерых предпринимателей, обвиняемых в даче и принятии взяток. «По требованию Генпрокуратуры России уголовное дело бывшего помощника главы МВД и начальника санкт-петербургского главка министерства Сергея Умнова, еще троих высокопоставленных прежде полицейских и пятерых предпринимателей, обвиняемых в даче им взяток почти на 65 млн руб., будет рассмотрено в Москве, а не в Санкт-Петербурге», — сообщает газета «Коммерсант». Там же будут судить экс-заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области Ивана Абакумова. Заявление об изменении территориальной подсудности направил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. По данным газеты, свое обращение он мотивировал тем, что в Санкт-Петербурге у фигурантов дела есть связи в руководстве государственных органов, что может помешать справедливому рассмотрению дела. По обвинению в превышении полномочий Сергей Умнов был задержан в 2022 году, передает RT. В получении 11 взяток от санкт-петербургских предпринимателей в особо крупном размере также обвиняются Иван Абакумов, руководитель регионального УГИБДД генерал-майор Алексей Семенов и начальник правового отдела инспекции Елена Копьева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-помощника главы МВД и начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу Сергея Умнова, обвиняемого в получении взяток, будут судить в Москве. Также в столицу перенесены дела еще трех высокопоставленных полицейских и пятерых предпринимателей, обвиняемых в даче и принятии взяток. «По требованию Генпрокуратуры России уголовное дело бывшего помощника главы МВД и начальника санкт-петербургского главка министерства Сергея Умнова, еще троих высокопоставленных прежде полицейских и пятерых предпринимателей, обвиняемых в даче им взяток почти на 65 млн руб., будет рассмотрено в Москве, а не в Санкт-Петербурге», — сообщает газета «Коммерсант». Там же будут судить экс-заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области Ивана Абакумова. Заявление об изменении территориальной подсудности направил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. По данным газеты, свое обращение он мотивировал тем, что в Санкт-Петербурге у фигурантов дела есть связи в руководстве государственных органов, что может помешать справедливому рассмотрению дела. По обвинению в превышении полномочий Сергей Умнов был задержан в 2022 году, передает RT. В получении 11 взяток от санкт-петербургских предпринимателей в особо крупном размере также обвиняются Иван Абакумов, руководитель регионального УГИБДД генерал-майор Алексей Семенов и начальник правового отдела инспекции Елена Копьева.