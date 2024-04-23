23 апреля 2024

В ЯНАО у 42 детей зафиксировали редкие заболевания

© Служба новостей «URA.RU»
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Орфанные заболевания у детей обусловлены генетическими аномалиями Фото:

В ЯНАО за 2023 году начитывается 42 ребенка с редкими заболеваниями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«В округе на учете у врачей наблюдается 42 ребенка с орфанными заболеваниями (редко встречающиеся болезни — прим. URA.RU)», — рассказали в пресс-службе департамента. Такие заболевания были зафиксированы у ямальцев от 0 до 17 лет. Однако не уточняется, какими именно диагнозами болели дети в регионе.

К примерам орфанных заболеваний относятся гемофилия, муковисцедоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше и другие. Для всех орфанных заболеваний характерны три признака: они редко встречаются, являются хроническими, жизнеугрожающими или вызывающими инвалидность, требуют для своего лечения специфические средства. Как правило, орфанные заболевания обусловлены генетическими аномалиями.

В ЯНАО в прошлом году у новорожденных было установлено четыре редких диагноза. В частности, был зафиксирован гипотиреоз, который приводит к бесплодию.

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В ЯНАО за 2023 году начитывается 42 ребенка с редкими заболеваниями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «В округе на учете у врачей наблюдается 42 ребенка с орфанными заболеваниями (редко встречающиеся болезни — прим. URA.RU)», — рассказали в пресс-службе департамента. Такие заболевания были зафиксированы у ямальцев от 0 до 17 лет. Однако не уточняется, какими именно диагнозами болели дети в регионе. К примерам орфанных заболеваний относятся гемофилия, муковисцедоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше и другие. Для всех орфанных заболеваний характерны три признака: они редко встречаются, являются хроническими, жизнеугрожающими или вызывающими инвалидность, требуют для своего лечения специфические средства. Как правило, орфанные заболевания обусловлены генетическими аномалиями. В ЯНАО в прошлом году у новорожденных было установлено четыре редких диагноза. В частности, был зафиксирован гипотиреоз, который приводит к бесплодию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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