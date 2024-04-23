Пермяков зовут собирать огурцы за зарплату в 140 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в подмосковном тепличном комплексе. Там необходимо заниматься сборкой огурцов. За вахту в 45 смен обещают платить более 140 тысяч рублей.
«Работа вахтой в Московской области с организованной отправкой из Перми. Овощевод в теплицу для сборки огурцов. Также в обязанности входит уход за растениями. Ставка — 3200 рублей за смену. За вахту в 45 смен выйдет 144 тысячи рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте объявлений.
Работникам обещают бесплатное жилье в общежитии и комплексные обеды. В конце вахты будет компенсирована стоимость проезда до Москвы. Обязательным требованием для оформления является наличие паспорта, ИНН и СНИЛС.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают поехать на сезонные работы в Карелию, где с конца июля до начала октября необходимо заниматься в лесу сбором дикорастущих ягод. За это время можно заработать от 150 до 500 тысяч рублей.
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Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в подмосковном тепличном комплексе. Там необходимо заниматься сборкой огурцов. За вахту в 45 смен обещают платить более 140 тысяч рублей. «Работа вахтой в Московской области с организованной отправкой из Перми. Овощевод в теплицу для сборки огурцов. Также в обязанности входит уход за растениями. Ставка — 3200 рублей за смену. За вахту в 45 смен выйдет 144 тысячи рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте объявлений. Работникам обещают бесплатное жилье в общежитии и комплексные обеды. В конце вахты будет компенсирована стоимость проезда до Москвы. Обязательным требованием для оформления является наличие паспорта, ИНН и СНИЛС. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают поехать на сезонные работы в Карелию, где с конца июля до начала октября необходимо заниматься в лесу сбором дикорастущих ягод. За это время можно заработать от 150 до 500 тысяч рублей.