23 апреля 2024

Пермяков зовут собирать огурцы за зарплату в 140 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Агрокомплекс Чурилово. Челябинск, овощи, продукты, огурцы, тепличное хозяйство, агрокомплекс чурилово, зелень, овощеводство, сельское хозяйство
В теплицах нужно собирать огурцы и ухаживать за растениями Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в подмосковном тепличном комплексе. Там необходимо заниматься сборкой огурцов. За вахту в 45 смен обещают платить более 140 тысяч рублей.

«Работа вахтой в Московской области с организованной отправкой из Перми. Овощевод в теплицу для сборки огурцов. Также в обязанности входит уход за растениями. Ставка — 3200 рублей за смену. За вахту в 45 смен выйдет 144 тысячи рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте объявлений.

Работникам обещают бесплатное жилье в общежитии и комплексные обеды. В конце вахты будет компенсирована стоимость проезда до Москвы. Обязательным требованием для оформления является наличие паспорта, ИНН и СНИЛС.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают поехать на сезонные работы в Карелию, где с конца июля до начала октября необходимо заниматься в лесу сбором дикорастущих ягод. За это время можно заработать от 150 до 500 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом в подмосковном тепличном комплексе. Там необходимо заниматься сборкой огурцов. За вахту в 45 смен обещают платить более 140 тысяч рублей. «Работа вахтой в Московской области с организованной отправкой из Перми. Овощевод в теплицу для сборки огурцов. Также в обязанности входит уход за растениями. Ставка — 3200 рублей за смену. За вахту в 45 смен выйдет 144 тысячи рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте объявлений. Работникам обещают бесплатное жилье в общежитии и комплексные обеды. В конце вахты будет компенсирована стоимость проезда до Москвы. Обязательным требованием для оформления является наличие паспорта, ИНН и СНИЛС. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают поехать на сезонные работы в Карелию, где с конца июля до начала октября необходимо заниматься в лесу сбором дикорастущих ягод. За это время можно заработать от 150 до 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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