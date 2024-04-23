23 апреля 2024

Мама разбившегося 15-летнего свердловчанина ищет виновных в смерти сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Тетерин после ДТП на улице Карла Либкнехта. Екатеринбург , иномарка, лексус, мотоцикл, байк, мотосезон
Женщина отметила, что на месте, где разбился ее сын, не должно было быть троса Фото:

Мама 15-летнего байкера, погибшего при столкновении с металлическим тросом в поселке Совхозном под Екатеринбургом, заявила, что трос без опознавательных знаков был натянут намеренно. По ее словам, возбуждено уголовное дело.

«За день до происшествия там ездил трактор, чистил территорию, и были пять машин на тренировке. Вот их и нужно найти и наказать, так как они натянули трос без красных ленточек и без знака „Стоп“. Они в любом случае сделали это специально! Надеюсь, найдут виновных, уже заведено уголовное дело», — заявила женщина Е1.ru.

По ее словам, сын, возвращаясь домой, решил срезать путь через трассу для дрифта, где и был натянут трос. Женщина отмечает, что на полигоне подростки катались не первый год и точно знали, что на этом месте троса быть не должно, поэтому подросток ехал с уверенностью.

Трагедия произошла 22 апреля. Подросток, ехавший на мотоцикле, погиб, не заметив натянутый трос. Несовершеннолетняя пассажирка лишилась двух пальцев на руках и была госпитализирована.

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Мама 15-летнего байкера, погибшего при столкновении с металлическим тросом в поселке Совхозном под Екатеринбургом, заявила, что трос без опознавательных знаков был натянут намеренно. По ее словам, возбуждено уголовное дело. «За день до происшествия там ездил трактор, чистил территорию, и были пять машин на тренировке. Вот их и нужно найти и наказать, так как они натянули трос без красных ленточек и без знака „Стоп“. Они в любом случае сделали это специально! Надеюсь, найдут виновных, уже заведено уголовное дело», — заявила женщина Е1.ru. По ее словам, сын, возвращаясь домой, решил срезать путь через трассу для дрифта, где и был натянут трос. Женщина отмечает, что на полигоне подростки катались не первый год и точно знали, что на этом месте троса быть не должно, поэтому подросток ехал с уверенностью. Трагедия произошла 22 апреля. Подросток, ехавший на мотоцикле, погиб, не заметив натянутый трос. Несовершеннолетняя пассажирка лишилась двух пальцев на руках и была госпитализирована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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