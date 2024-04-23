Мама разбившегося 15-летнего свердловчанина ищет виновных в смерти сына

24 апреля 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

Женщина отметила, что на месте, где разбился ее сын, не должно было быть троса Фото: Илья Московец © URA.RU Мама 15-летнего байкера, погибшего при столкновении с металлическим тросом в поселке Совхозном под Екатеринбургом, заявила, что трос без опознавательных знаков был натянут намеренно. По ее словам, возбуждено уголовное дело. «За день до происшествия там ездил трактор, чистил территорию, и были пять машин на тренировке. Вот их и нужно найти и наказать, так как они натянули трос без красных ленточек и без знака „Стоп“. Они в любом случае сделали это специально! Надеюсь, найдут виновных, уже заведено уголовное дело», — заявила женщина Е1.ru. По ее словам, сын, возвращаясь домой, решил срезать путь через трассу для дрифта, где и был натянут трос. Женщина отмечает, что на полигоне подростки катались не первый год и точно знали, что на этом месте троса быть не должно, поэтому подросток ехал с уверенностью. Трагедия произошла 22 апреля. Подросток, ехавший на мотоцикле, погиб, не заметив натянутый трос. Несовершеннолетняя пассажирка лишилась двух пальцев на руках и была госпитализирована. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мама 15-летнего байкера, погибшего при столкновении с металлическим тросом в поселке Совхозном под Екатеринбургом, заявила, что трос без опознавательных знаков был натянут намеренно. По ее словам, возбуждено уголовное дело. «За день до происшествия там ездил трактор, чистил территорию, и были пять машин на тренировке. Вот их и нужно найти и наказать, так как они натянули трос без красных ленточек и без знака „Стоп“. Они в любом случае сделали это специально! Надеюсь, найдут виновных, уже заведено уголовное дело», — заявила женщина Е1.ru. По ее словам, сын, возвращаясь домой, решил срезать путь через трассу для дрифта, где и был натянут трос. Женщина отмечает, что на полигоне подростки катались не первый год и точно знали, что на этом месте троса быть не должно, поэтому подросток ехал с уверенностью. Трагедия произошла 22 апреля. Подросток, ехавший на мотоцикле, погиб, не заметив натянутый трос. Несовершеннолетняя пассажирка лишилась двух пальцев на руках и была госпитализирована.