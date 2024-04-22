Свердловская ГИБДД раскрыла подробности смертельной аварии 15-летнего байкера. Фото

На Среднем Урале пассажирка погибшего в ДТП 15-летнего байкера лишилась пальцев

23 апреля 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Мотоцикл подростку подарила его бабушка Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Несовершеннолетняя пассажирка 15-летнего байкера, погибшего под металлическим тросом в поселке Совхозный (под Екатеринбургом), лишилась пальцев рук. Пострадавшую госпитализировали, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель спортивного мотоцикла „BSEmoto-pro“, при въезде на частную асфальтированную площадку, не заметил натянутый между деревьями металлический трос и допустил на него наезд. В результате ДТП подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков. Его пассажир, 14-летняя девочка, с ампутацией пальцев рук доставлена в больницу», — следует из сообщения. Как оказалось, мотоцикл подростку подарила его бабушка, так как мальчик мечтал заниматься мотоспортом. Катание было разрешено только на площадке — у подростка не было прав на вождение. На момент ДТП 15-летний находился в шлеме и мотокуртке, а пассажирка была без зашиты. Силовики организовали расследование, к которому подключили родственников погибшего и пострадавшей. «Мотоцикл является одним из самых опасных транспортных средств, аварии с мототранспорта в большинстве случаев носят тяжелый характер», — подытожили в Госавтоинспекции. Смертельная авария произошла вечером 22 апреля. Металлический трос был натянут между деревьев. Пассажирка сейчас лежит в реанимации. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несовершеннолетняя пассажирка 15-летнего байкера, погибшего под металлическим тросом в поселке Совхозный (под Екатеринбургом), лишилась пальцев рук. Пострадавшую госпитализировали, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель спортивного мотоцикла „BSEmoto-pro“, при въезде на частную асфальтированную площадку, не заметил натянутый между деревьями металлический трос и допустил на него наезд. В результате ДТП подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков. Его пассажир, 14-летняя девочка, с ампутацией пальцев рук доставлена в больницу», — следует из сообщения. Как оказалось, мотоцикл подростку подарила его бабушка, так как мальчик мечтал заниматься мотоспортом. Катание было разрешено только на площадке — у подростка не было прав на вождение. На момент ДТП 15-летний находился в шлеме и мотокуртке, а пассажирка была без зашиты. Силовики организовали расследование, к которому подключили родственников погибшего и пострадавшей. «Мотоцикл является одним из самых опасных транспортных средств, аварии с мототранспорта в большинстве случаев носят тяжелый характер», — подытожили в Госавтоинспекции. Смертельная авария произошла вечером 22 апреля. Металлический трос был натянут между деревьев. Пассажирка сейчас лежит в реанимации.