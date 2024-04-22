Несовершеннолетняя пассажирка 15-летнего байкера, погибшего под металлическим тросом в поселке Совхозный (под Екатеринбургом), лишилась пальцев рук. Пострадавшую госпитализировали, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«Водитель спортивного мотоцикла „BSEmoto-pro“, при въезде на частную асфальтированную площадку, не заметил натянутый между деревьями металлический трос и допустил на него наезд. В результате ДТП подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков. Его пассажир, 14-летняя девочка, с ампутацией пальцев рук доставлена в больницу», — следует из сообщения.
Как оказалось, мотоцикл подростку подарила его бабушка, так как мальчик мечтал заниматься мотоспортом. Катание было разрешено только на площадке — у подростка не было прав на вождение. На момент ДТП 15-летний находился в шлеме и мотокуртке, а пассажирка была без зашиты.
Силовики организовали расследование, к которому подключили родственников погибшего и пострадавшей. «Мотоцикл является одним из самых опасных транспортных средств, аварии с мототранспорта в большинстве случаев носят тяжелый характер», — подытожили в Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла вечером 22 апреля. Металлический трос был натянут между деревьев. Пассажирка сейчас лежит в реанимации.
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