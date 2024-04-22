22 апреля 2024

Под Екатеринбургом 15-летний байкер насмерть разбился, не заметив натянутый трос. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Авария произошла 22 апреля Фото:

Под Екатеринбургом в поселке Совхозный 22 апреля 15-летний подросток попал в смертельное ДТП на мотоцикле, не заметив натянутый трос между деревьев. Его пассажирка находится в реанимации. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Произошло ДТП. Погиб мотоциклист (подросток 15 лет), пассажирка в реанимации. По предварительным данным, на площадке для дрифтеров неизвестные натянули трос между деревьев. Мотоциклист не заметил препятствие», — пишет telegram-канал «Инцидент Заречный \ Белоярский».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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Под Екатеринбургом в поселке Совхозный 22 апреля 15-летний подросток попал в смертельное ДТП на мотоцикле, не заметив натянутый трос между деревьев. Его пассажирка находится в реанимации. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Произошло ДТП. Погиб мотоциклист (подросток 15 лет), пассажирка в реанимации. По предварительным данным, на площадке для дрифтеров неизвестные натянули трос между деревьев. Мотоциклист не заметил препятствие», — пишет telegram-канал «Инцидент Заречный \ Белоярский». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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