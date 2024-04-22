Под Екатеринбургом 15-летний байкер насмерть разбился, не заметив натянутый трос. Фото

23 апреля 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Авария произошла 22 апреля Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Под Екатеринбургом в поселке Совхозный 22 апреля 15-летний подросток попал в смертельное ДТП на мотоцикле, не заметив натянутый трос между деревьев. Его пассажирка находится в реанимации. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Произошло ДТП. Погиб мотоциклист (подросток 15 лет), пассажирка в реанимации. По предварительным данным, на площадке для дрифтеров неизвестные натянули трос между деревьев. Мотоциклист не заметил препятствие», — пишет telegram-канал «Инцидент Заречный \ Белоярский». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. telegram-канал «Инцидент Заречный \ Белоярский» Фото: telegram-канал «Инцидент Заречный \ Белоярский» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Екатеринбургом в поселке Совхозный 22 апреля 15-летний подросток попал в смертельное ДТП на мотоцикле, не заметив натянутый трос между деревьев. Его пассажирка находится в реанимации. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Произошло ДТП. Погиб мотоциклист (подросток 15 лет), пассажирка в реанимации. По предварительным данным, на площадке для дрифтеров неизвестные натянули трос между деревьев. Мотоциклист не заметил препятствие», — пишет telegram-канал «Инцидент Заречный \ Белоярский». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.