Под Екатеринбургом в поселке Совхозный 22 апреля 15-летний подросток попал в смертельное ДТП на мотоцикле, не заметив натянутый трос между деревьев. Его пассажирка находится в реанимации. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Произошло ДТП. Погиб мотоциклист (подросток 15 лет), пассажирка в реанимации. По предварительным данным, на площадке для дрифтеров неизвестные натянули трос между деревьев. Мотоциклист не заметил препятствие», — пишет telegram-канал «Инцидент Заречный \ Белоярский».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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