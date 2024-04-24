«Автодор» повысил тарифы на использование платных дорог

24 апреля 2024 в 08:21 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда по трассе от Москвы до Краснодара выросла до 4,7 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госкомпания «Российские автомобильные дороги» повысила тарифы за проезд по платным дорогам. В среднем индексация составила 8%, на отдельных участках цены выросли на 15—25%. Так, максимально подорожал проезд для легковых автомобилей на трассе М-3 в Калужской области. «Максимальное подорожание проезда для легковых авто — на 25% — произошло на участках М-3 в Калужской области (124—194-й км)», — передает « Коммерсант» , сравнив старые расценки с актуальной информацией «Автодора». Цены за проезд по трассе по будням выросли с 200 до 250 рублей. В выходные стоимость проезда составит 320 рублей. На трассе М-4 «Дон» тариф вырос на 6—20%. Магистраль является лидером по сборам с автолюбителей и самой загруженной. В Подмосковье на участке М-4 с 21-го по 93-й км цены за проезд увеличились до 250 рублей в будни. Проезд по всей трассе от Москвы до Краснодара теперь обойдется от 3,6 тысячи рублей до 4,7 тысячи рублей. Цена зависит от дня недели и использования транспондера. В «Автодоре» напомнили, что доходы от сбора оплаты за проезд по трассам направляются на ремонт и содержание дорог. Также они идут на возврат инвестиций, которые были привлечены для строительства магистралей. Правительство России с 1 марта 2023 года разрешило владельцам некоторых электромобилей ездить по платным дорогом бесплатно. Эксперимент продлился до конца года и касался проезда исключительно по федеральным трассам. Чтобы получить возможность без оплаты проехать по магистралям, россияне должны были обратиться в офис поддержки ООО «Автодор—Платные дороги» и приобрести или взять в аренду за 3—3,5 тысячи рублей бесконтактный транспондер T-pass. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госкомпания «Российские автомобильные дороги» повысила тарифы за проезд по платным дорогам. В среднем индексация составила 8%, на отдельных участках цены выросли на 15—25%. Так, максимально подорожал проезд для легковых автомобилей на трассе М-3 в Калужской области. «Максимальное подорожание проезда для легковых авто — на 25% — произошло на участках М-3 в Калужской области (124—194-й км)», — передает «Коммерсант», сравнив старые расценки с актуальной информацией «Автодора». Цены за проезд по трассе по будням выросли с 200 до 250 рублей. В выходные стоимость проезда составит 320 рублей. На трассе М-4 «Дон» тариф вырос на 6—20%. Магистраль является лидером по сборам с автолюбителей и самой загруженной. В Подмосковье на участке М-4 с 21-го по 93-й км цены за проезд увеличились до 250 рублей в будни. Проезд по всей трассе от Москвы до Краснодара теперь обойдется от 3,6 тысячи рублей до 4,7 тысячи рублей. Цена зависит от дня недели и использования транспондера. В «Автодоре» напомнили, что доходы от сбора оплаты за проезд по трассам направляются на ремонт и содержание дорог. Также они идут на возврат инвестиций, которые были привлечены для строительства магистралей. Правительство России с 1 марта 2023 года разрешило владельцам некоторых электромобилей ездить по платным дорогом бесплатно. Эксперимент продлился до конца года и касался проезда исключительно по федеральным трассам. Чтобы получить возможность без оплаты проехать по магистралям, россияне должны были обратиться в офис поддержки ООО «Автодор—Платные дороги» и приобрести или взять в аренду за 3—3,5 тысячи рублей бесконтактный транспондер T-pass.