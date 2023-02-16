Некоторым автомобилистам разрешат бесплатно ездить по платным дорогам

17 февраля 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Бесплатный проезд по платным дорогам для владельцев электротранспорта запустят с 1 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 марта владельцы некоторых электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами. Эксперимент продлится до конца года и коснется проезда только по федеральным трассам. Соответствующее решение принято Белым домом. В России будет запущен эксперимент, позволяющий владельцам электромобилей бесплатно проезжать по платным федеральным автотрассам, передает « Коммерсант ». Такое поручение дали первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов совместно с госкомпанией «Автодор». Для того, чтобы получить возможность бесплатного проезда по платным дорогам, россиянам необходимо будет обратиться в офис поддержки ООО «Автодор—Платные дороги» и приобрести (или взять в аренду) за 3—3,5 тысяч рублей бесконтактный транспондер T-pass. При этом у граждан, которые попробуют проехать с этим устройством на обычной машине, со счета спишут деньги, а транспондер отберут. Ранее вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко она анонсировала выпуск люкс электромобилей Aurus. При этом она подчеркнула, что в России не хватает системы утилизации для запуска производства электроавтомобилей.

С 1 марта владельцы некоторых электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами. Эксперимент продлится до конца года и коснется проезда только по федеральным трассам. Соответствующее решение принято Белым домом. В России будет запущен эксперимент, позволяющий владельцам электромобилей бесплатно проезжать по платным федеральным автотрассам, передает «Коммерсант». Такое поручение дали первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов совместно с госкомпанией «Автодор». Для того, чтобы получить возможность бесплатного проезда по платным дорогам, россиянам необходимо будет обратиться в офис поддержки ООО «Автодор—Платные дороги» и приобрести (или взять в аренду) за 3—3,5 тысяч рублей бесконтактный транспондер T-pass. При этом у граждан, которые попробуют проехать с этим устройством на обычной машине, со счета спишут деньги, а транспондер отберут. Ранее вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко она анонсировала выпуск люкс электромобилей Aurus. При этом она подчеркнула, что в России не хватает системы утилизации для запуска производства электроавтомобилей.