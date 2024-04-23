Власти ХМАО начинают масштабную муниципальную реформу

В ХМАО упразднят сельские думы и создадут муниципальные округа

24 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Власти Югры приступают к созданию муниципальных округов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Власти ХМАО начинают масштабную муниципальную реформу, которую откладывали из-за пандемии. В планах правительства — создание муниципальных округов, а также упразднение сельских дум и должностей глав поселений. Этот вопрос обсуждался на форуме «Современные тренды развития местного самоуправления: интеграция в единую систему публичной власти», который прошел в Сургуте. «В Югре вновь возвращаются к вопросу укрупнения муниципалитетов, обсуждения которого утихли из-за пандемии. Планируется создание муниципальных округов. Пилотными муниципалитетами станут Советский и Белоярский районы», — сообщают участники форума. На местах останутся только председатели комитетов поселений, назначенные непосредственно главой муниципального округа. Источники URA.RU уточняют, что у мэра-отличника Сергея Маненкова (Белоярский район) реформа не должна вызвать особых проблем. «Мы планируем все преобразования в 2025 году, когда истекут полномочия нынешнего созыва районной думы. Я начинал работать в прошлом веке, тогда был горисполком и комитеты в поселениях. Это потом уже появились сельские думы, администрации… Для нашего района я не вижу проблем», — прокомментировал ситуацию Маненков. В проблемном Советском районе у главы Евгения Буренкова могут возникнуть сложности. «Там будет непросто из-за сильного влияния КПРФ. Это тяжелое муниципальное образование, но поэтому окружные власти и будут тестировать реформу не на одном районе, а на двух, чтобы учесть все нюансы. В дальнейшем реформа распространится на другие муниципальные районы», — отмечают собеседники агентства. Связаться с главой района Буренковым и получить комментарий не удалось, он не ответил на звонок корреспондента агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО начинают масштабную муниципальную реформу, которую откладывали из-за пандемии. В планах правительства — создание муниципальных округов, а также упразднение сельских дум и должностей глав поселений. Этот вопрос обсуждался на форуме «Современные тренды развития местного самоуправления: интеграция в единую систему публичной власти», который прошел в Сургуте. «В Югре вновь возвращаются к вопросу укрупнения муниципалитетов, обсуждения которого утихли из-за пандемии. Планируется создание муниципальных округов. Пилотными муниципалитетами станут Советский и Белоярский районы», — сообщают участники форума. На местах останутся только председатели комитетов поселений, назначенные непосредственно главой муниципального округа. Источники URA.RU уточняют, что у мэра-отличника Сергея Маненкова (Белоярский район) реформа не должна вызвать особых проблем. «Мы планируем все преобразования в 2025 году, когда истекут полномочия нынешнего созыва районной думы. Я начинал работать в прошлом веке, тогда был горисполком и комитеты в поселениях. Это потом уже появились сельские думы, администрации… Для нашего района я не вижу проблем», — прокомментировал ситуацию Маненков. В проблемном Советском районе у главы Евгения Буренкова могут возникнуть сложности. «Там будет непросто из-за сильного влияния КПРФ. Это тяжелое муниципальное образование, но поэтому окружные власти и будут тестировать реформу не на одном районе, а на двух, чтобы учесть все нюансы. В дальнейшем реформа распространится на другие муниципальные районы», — отмечают собеседники агентства. Связаться с главой района Буренковым и получить комментарий не удалось, он не ответил на звонок корреспондента агентства.