23 апреля 2024

После затишья уровень воды в Тоболе у Кургана продолжил снижаться. Скрин

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Микрорайон Глинки. Курган, паводок, наводнение, глинки
В Кургане уровень воды составил менее 9,5 м Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол продолжил снижаться после небольшой стагнации. Об этом сообщает геоинформационный портал Курганской области.

«Уровень воды в Тоболе возле гидропоста у Кургана на 10:00 24 апреля составил 942 см», — говорится на портале. Понижение за два часа составило 3 см. До этого на протяжении нескольких часов уровень оставался на уровне 945 см.

Понижается уровень Тобола в Кетовском округе. В селе Бараба вода опустилась до 312 см (на 8:00). По данным правительства региона, рост уровня Тобола продолжается в Белозерском округе, куда уходит большая вода. Утром возле села Белозерского показатели составили 586 см, у села Памятного — 477 см.

Ранее URA.RU сообщало, что возле Кургана не меняется уровень Тобола. Следить за данными по состоянию паводка можно в нашей онлайн-трансляции.

В Кургане 24 апреля в 10 утра уровень воды снизился на 3 см
В Кургане 24 апреля в 10 утра уровень воды снизился на 3 см

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Уровень воды в реке Тобол продолжил снижаться после небольшой стагнации. Об этом сообщает геоинформационный портал Курганской области. «Уровень воды в Тоболе возле гидропоста у Кургана на 10:00 24 апреля составил 942 см», — говорится на портале. Понижение за два часа составило 3 см. До этого на протяжении нескольких часов уровень оставался на уровне 945 см. Понижается уровень Тобола в Кетовском округе. В селе Бараба вода опустилась до 312 см (на 8:00). По данным правительства региона, рост уровня Тобола продолжается в Белозерском округе, куда уходит большая вода. Утром возле села Белозерского показатели составили 586 см, у села Памятного — 477 см. Ранее URA.RU сообщало, что возле Кургана не меняется уровень Тобола. Следить за данными по состоянию паводка можно в нашей онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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