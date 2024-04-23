Уровень воды в реке Тобол продолжил снижаться после небольшой стагнации. Об этом сообщает геоинформационный портал Курганской области.
«Уровень воды в Тоболе возле гидропоста у Кургана на 10:00 24 апреля составил 942 см», — говорится на портале. Понижение за два часа составило 3 см. До этого на протяжении нескольких часов уровень оставался на уровне 945 см.
Понижается уровень Тобола в Кетовском округе. В селе Бараба вода опустилась до 312 см (на 8:00). По данным правительства региона, рост уровня Тобола продолжается в Белозерском округе, куда уходит большая вода. Утром возле села Белозерского показатели составили 586 см, у села Памятного — 477 см.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Уровень воды в реке Тобол продолжил снижаться после небольшой стагнации. Об этом сообщает геоинформационный портал Курганской области. «Уровень воды в Тоболе возле гидропоста у Кургана на 10:00 24 апреля составил 942 см», — говорится на портале. Понижение за два часа составило 3 см. До этого на протяжении нескольких часов уровень оставался на уровне 945 см. Понижается уровень Тобола в Кетовском округе. В селе Бараба вода опустилась до 312 см (на 8:00). По данным правительства региона, рост уровня Тобола продолжается в Белозерском округе, куда уходит большая вода. Утром возле села Белозерского показатели составили 586 см, у села Памятного — 477 см. Ранее URA.RU сообщало, что возле Кургана не меняется уровень Тобола. Следить за данными по состоянию паводка можно в нашей онлайн-трансляции.