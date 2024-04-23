Происшествия После затишья уровень воды в Тоболе у Кургана продолжил снижаться. Скрин 24 апреля 2024 в 10:09 Размер текста - 17 + В Кургане уровень воды составил менее 9,5 м Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол продолжил снижаться после небольшой стагнации. Об этом сообщает геоинформационный портал Курганской области. «Уровень воды в Тоболе возле гидропоста у Кургана на 10:00 24 апреля составил 942 см», — говорится на портале. Понижение за два часа составило 3 см. До этого на протяжении нескольких часов уровень оставался на уровне 945 см. Понижается уровень Тобола в Кетовском округе. В селе Бараба вода опустилась до 312 см (на 8:00). По данным правительства региона, рост уровня Тобола продолжается в Белозерском округе, куда уходит большая вода. Утром возле села Белозерского показатели составили 586 см, у села Памятного — 477 см. Ранее URA.RU сообщало, что возле Кургана не меняется уровень Тобола. Следить за данными по состоянию паводка можно в нашей онлайн-трансляции. В Кургане 24 апреля в 10 утра уровень воды снизился на 3 см Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в реке Тобол продолжил снижаться после небольшой стагнации. Об этом сообщает геоинформационный портал Курганской области. «Уровень воды в Тоболе возле гидропоста у Кургана на 10:00 24 апреля составил 942 см», — говорится на портале. Понижение за два часа составило 3 см. До этого на протяжении нескольких часов уровень оставался на уровне 945 см. Понижается уровень Тобола в Кетовском округе. В селе Бараба вода опустилась до 312 см (на 8:00). По данным правительства региона, рост уровня Тобола продолжается в Белозерском округе, куда уходит большая вода. Утром возле села Белозерского показатели составили 586 см, у села Памятного — 477 см. Ранее URA.RU сообщало, что возле Кургана не меняется уровень Тобола. Следить за данными по состоянию паводка можно в нашей онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям