23 апреля 2024

Уровень Тобола возле Кургана перестал снижаться

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Глинки. Наводнение. Курган
В Тоболе уровень воды регулярно понижался в течение последних часов Фото:

В районе курганского гидропоста уровень Тобола, опустившись до отметки в 945 сантиметров, перестал снижаться. За два часа ничего не изменилось. Эти данные размещены на региональном информационном сайте.

«На 08:00 24 апреля уровень реки в Кургане составляет 945 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Два часа назад уровень Тобола бы таким же.

Сейчас Белозерский округ, куда сместилась «голова» паводка, живет в ожидании большой волны. Вода, двигающаяся от Кургана, уже затопила несколько поселков. В регионе до сих пор сохраняется напряженная обстановка.

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В районе курганского гидропоста уровень Тобола, опустившись до отметки в 945 сантиметров, перестал снижаться. За два часа ничего не изменилось. Эти данные размещены на региональном информационном сайте. «На 08:00 24 апреля уровень реки в Кургане составляет 945 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Два часа назад уровень Тобола бы таким же. Сейчас Белозерский округ, куда сместилась «голова» паводка, живет в ожидании большой волны. Вода, двигающаяся от Кургана, уже затопила несколько поселков. В регионе до сих пор сохраняется напряженная обстановка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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