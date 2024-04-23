Уровень Тобола возле Кургана перестал снижаться

В Тоболе уровень воды регулярно понижался в течение последних часов
В районе курганского гидропоста уровень Тобола, опустившись до отметки в 945 сантиметров, перестал снижаться. За два часа ничего не изменилось. Эти данные размещены на региональном информационном сайте.
«На 08:00 24 апреля уровень реки в Кургане составляет 945 см», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». Два часа назад уровень Тобола бы таким же.
Сейчас Белозерский округ, куда сместилась «голова» паводка, живет в ожидании большой волны. Вода, двигающаяся от Кургана, уже затопила несколько поселков. В регионе до сих пор сохраняется напряженная обстановка.
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