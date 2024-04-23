В Усть-Катаве Челябинской области автомобиль «Урал» вылетел с дороги и врезался в жилые дома по улице Ломоносова. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба региона (ПСС).
«В Усть-Катаве ликвидировали последствия ДТП, после которого возникла реальная угроза жизни жителям двух частных домов по улице Ломоносова. В качестве предварительных причин названы технические неисправности. „Урал“ вылетел с дороги, снес опору линии электропередачи и врезался в жилой дом», — сообщает ПСС.
Во время ДТП из кузова грузовика вылетело несколько баллонов с газом. Баллон с пропаном взлетел и при падении пробрил капот и застрял в моторе авто. Кислородный баллон пролетел до стены соседнего дома. Взрывы газа службы предотвратили пенообразователем. Никто из жителей домов не пострадал. Водитель и пассажир «Урала» доставлены в больницу.
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