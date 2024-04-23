23 апреля 2024

В Челябинской области грузовик влетел в два жилых дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, мчс, спасатели, псс
Поисково-спасательная служба предотвратила взрыв газовых баллонов, выпавших из грузовика Фото:

В Усть-Катаве Челябинской области автомобиль «Урал» вылетел с дороги и врезался в жилые дома по улице Ломоносова. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба региона (ПСС).

«В Усть-Катаве ликвидировали последствия ДТП, после которого возникла реальная угроза жизни жителям двух частных домов по улице Ломоносова. В качестве предварительных причин названы технические неисправности. „Урал“ вылетел с дороги, снес опору линии электропередачи и врезался в жилой дом», — сообщает ПСС.

Во время ДТП из кузова грузовика вылетело несколько баллонов с газом. Баллон с пропаном взлетел и при падении пробрил капот и застрял в моторе авто. Кислородный баллон пролетел до стены соседнего дома. Взрывы газа службы предотвратили пенообразователем. Никто из жителей домов не пострадал. Водитель и пассажир «Урала» доставлены в больницу.

Грузовик «Урал» врезался в жилой дом
Грузовик «Урал» врезался в жилой дом
Фото:
Спасательные службы произвели ликвидацию газовых баллонов
Спасательные службы произвели ликвидацию газовых баллонов
Фото:

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В Усть-Катаве Челябинской области автомобиль «Урал» вылетел с дороги и врезался в жилые дома по улице Ломоносова. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба региона (ПСС). «В Усть-Катаве ликвидировали последствия ДТП, после которого возникла реальная угроза жизни жителям двух частных домов по улице Ломоносова. В качестве предварительных причин названы технические неисправности. „Урал“ вылетел с дороги, снес опору линии электропередачи и врезался в жилой дом», — сообщает ПСС. Во время ДТП из кузова грузовика вылетело несколько баллонов с газом. Баллон с пропаном взлетел и при падении пробрил капот и застрял в моторе авто. Кислородный баллон пролетел до стены соседнего дома. Взрывы газа службы предотвратили пенообразователем. Никто из жителей домов не пострадал. Водитель и пассажир «Урала» доставлены в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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