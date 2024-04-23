В тюменских ресторанах нашли потенциально опасную баранину

Четыре ресторана Тюмени используют для приготовления блюд мясо, происхождение которого неизвестно. Об этом на официальном сайте сообщает региональное управление Россельхознадзора.
«Только 2 из 6 проверенных организаций соблюдают ветеринарные правила и используют проверенное мясо для приготовления блюд. Остальные 4 предприятия: „Тандыр“(ООО „СибРесТорг“ и ООО „Дежавю“), ресторан „Самеба“ (ООО „Семейный дом“), ресторан „Наш Бараш“ (ООО „Азияфуд“), бистро „Гирос“ (ИП Васильев М.Э.) закупают баранину без ветеринарных сопроводительных документов», — говорится в сообщении.
Отсутствие документов не позволяет выяснить происхождение мяса, его сроки годности и наличие ветеринарных и эпидемиологических рисков. По данным Россельхознадзора, блюда из такого сырья могут представлять опасность для здоровья.
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Четыре ресторана Тюмени используют для приготовления блюд мясо, происхождение которого неизвестно. Об этом на официальном сайте сообщает региональное управление Россельхознадзора. «Только 2 из 6 проверенных организаций соблюдают ветеринарные правила и используют проверенное мясо для приготовления блюд. Остальные 4 предприятия: „Тандыр“(ООО „СибРесТорг“ и ООО „Дежавю“), ресторан „Самеба“ (ООО „Семейный дом“), ресторан „Наш Бараш“ (ООО „Азияфуд“), бистро „Гирос“ (ИП Васильев М.Э.) закупают баранину без ветеринарных сопроводительных документов», — говорится в сообщении. Отсутствие документов не позволяет выяснить происхождение мяса, его сроки годности и наличие ветеринарных и эпидемиологических рисков. По данным Россельхознадзора, блюда из такого сырья могут представлять опасность для здоровья.