23 апреля 2024

В тюменских ресторанах нашли потенциально опасную баранину

Четыре тюменских ресторана используют мясо без ветеринарных документов
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с шеф-поваром Александром Каргиным. Екатеринбург, баранина
У используемого сырья нет ветеринарных сопроводительных документов Фото:

Четыре ресторана Тюмени используют для приготовления блюд мясо, происхождение которого неизвестно. Об этом на официальном сайте сообщает региональное управление Россельхознадзора.

«Только 2 из 6 проверенных организаций соблюдают ветеринарные правила и используют проверенное мясо для приготовления блюд. Остальные 4 предприятия: „Тандыр“(ООО „СибРесТорг“ и ООО „Дежавю“), ресторан „Самеба“ (ООО „Семейный дом“), ресторан „Наш Бараш“ (ООО „Азияфуд“), бистро „Гирос“ (ИП Васильев М.Э.) закупают баранину без ветеринарных сопроводительных документов», — говорится в сообщении.

Отсутствие документов не позволяет выяснить происхождение мяса, его сроки годности и наличие ветеринарных и эпидемиологических рисков. По данным Россельхознадзора, блюда из такого сырья могут представлять опасность для здоровья.

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Четыре ресторана Тюмени используют для приготовления блюд мясо, происхождение которого неизвестно. Об этом на официальном сайте сообщает региональное управление Россельхознадзора. «Только 2 из 6 проверенных организаций соблюдают ветеринарные правила и используют проверенное мясо для приготовления блюд. Остальные 4 предприятия: „Тандыр“(ООО „СибРесТорг“ и ООО „Дежавю“), ресторан „Самеба“ (ООО „Семейный дом“), ресторан „Наш Бараш“ (ООО „Азияфуд“), бистро „Гирос“ (ИП Васильев М.Э.) закупают баранину без ветеринарных сопроводительных документов», — говорится в сообщении. Отсутствие документов не позволяет выяснить происхождение мяса, его сроки годности и наличие ветеринарных и эпидемиологических рисков. По данным Россельхознадзора, блюда из такого сырья могут представлять опасность для здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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