Происшествия Из каких курганских округов быстрее всего уходит вода. Скрин В Курганской области зафиксировано снижение уровня воды в реках 24 апреля 2024 в 10:33 Размер текста - 17 + В Кургане Тобол за сутки уменьшился на 21 см Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На большинстве гидропостов в Курганской области зафиксировано снижение уровня воды в реках. Возле Кургана отмечено самое большое понижение. Об этом сообщает сайт Курганского ЦГМС. «Уровень воды в Тоболе у Кургана. Понижение за сутки — 21 см», — публикует данные метеоорганизация. Уровень воды утром 24 апреля составил 945 см, впоследствии понизился еще на три сантиметра. Также значительное понижение наблюдается в Тоболе у села Бараба Кетовского округа (-13 см) и в реке Миасс рядом с рабочим поселком Каргаполье (-14 см). Исключение составляет река Исеть возле города Катайска. Здесь уровень воды поднялся на пять сантиметров. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после небольшой остановки снова продолжил снижаться уровень воды в Тоболе. Он достиг отметки 942 см. Следить за актуальными данными по уровню можно в онлайн-трансляции URA.RU. В Кургане 24 апреля зафиксировано самое значительное понижение уровня воды среди всех рек в области Курганский ЦГМС . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На большинстве гидропостов в Курганской области зафиксировано снижение уровня воды в реках. Возле Кургана отмечено самое большое понижение. Об этом сообщает сайт Курганского ЦГМС. «Уровень воды в Тоболе у Кургана. Понижение за сутки — 21 см», — публикует данные метеоорганизация. Уровень воды утром 24 апреля составил 945 см, впоследствии понизился еще на три сантиметра. Также значительное понижение наблюдается в Тоболе у села Бараба Кетовского округа (-13 см) и в реке Миасс рядом с рабочим поселком Каргаполье (-14 см). Исключение составляет река Исеть возле города Катайска. Здесь уровень воды поднялся на пять сантиметров. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после небольшой остановки снова продолжил снижаться уровень воды в Тоболе. Он достиг отметки 942 см. Следить за актуальными данными по уровню можно в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям