23 апреля 2024

Из каких курганских округов быстрее всего уходит вода. Скрин

В Курганской области зафиксировано снижение уровня воды в реках
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Микрорайон Глинки. Наводнение. Курган
В Кургане Тобол за сутки уменьшился на 21 см Фото:
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На большинстве гидропостов в Курганской области зафиксировано снижение уровня воды в реках. Возле Кургана отмечено самое большое понижение. Об этом сообщает сайт Курганского ЦГМС.

«Уровень воды в Тоболе у Кургана. Понижение за сутки — 21 см», — публикует данные метеоорганизация. Уровень воды утром 24 апреля составил 945 см, впоследствии понизился еще на три сантиметра.

Также значительное понижение наблюдается в Тоболе у села Бараба Кетовского округа (-13 см) и в реке Миасс рядом с рабочим поселком Каргаполье (-14 см). Исключение составляет река Исеть возле города Катайска. Здесь уровень воды поднялся на пять сантиметров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после небольшой остановки снова продолжил снижаться уровень воды в Тоболе. Он достиг отметки 942 см. Следить за актуальными данными по уровню можно в онлайн-трансляции URA.RU.

В Кургане 24 апреля зафиксировано самое значительное понижение уровня воды среди всех рек в области
В Кургане 24 апреля зафиксировано самое значительное понижение уровня воды среди всех рек в области

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На большинстве гидропостов в Курганской области зафиксировано снижение уровня воды в реках. Возле Кургана отмечено самое большое понижение. Об этом сообщает сайт Курганского ЦГМС. «Уровень воды в Тоболе у Кургана. Понижение за сутки — 21 см», — публикует данные метеоорганизация. Уровень воды утром 24 апреля составил 945 см, впоследствии понизился еще на три сантиметра. Также значительное понижение наблюдается в Тоболе у села Бараба Кетовского округа (-13 см) и в реке Миасс рядом с рабочим поселком Каргаполье (-14 см). Исключение составляет река Исеть возле города Катайска. Здесь уровень воды поднялся на пять сантиметров. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после небольшой остановки снова продолжил снижаться уровень воды в Тоболе. Он достиг отметки 942 см. Следить за актуальными данными по уровню можно в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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