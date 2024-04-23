На большинстве гидропостов в Курганской области зафиксировано снижение уровня воды в реках. Возле Кургана отмечено самое большое понижение. Об этом сообщает сайт Курганского ЦГМС.
«Уровень воды в Тоболе у Кургана. Понижение за сутки — 21 см», — публикует данные метеоорганизация. Уровень воды утром 24 апреля составил 945 см, впоследствии понизился еще на три сантиметра.
Также значительное понижение наблюдается в Тоболе у села Бараба Кетовского округа (-13 см) и в реке Миасс рядом с рабочим поселком Каргаполье (-14 см). Исключение составляет река Исеть возле города Катайска. Здесь уровень воды поднялся на пять сантиметров.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На большинстве гидропостов в Курганской области зафиксировано снижение уровня воды в реках. Возле Кургана отмечено самое большое понижение. Об этом сообщает сайт Курганского ЦГМС. «Уровень воды в Тоболе у Кургана. Понижение за сутки — 21 см», — публикует данные метеоорганизация. Уровень воды утром 24 апреля составил 945 см, впоследствии понизился еще на три сантиметра. Также значительное понижение наблюдается в Тоболе у села Бараба Кетовского округа (-13 см) и в реке Миасс рядом с рабочим поселком Каргаполье (-14 см). Исключение составляет река Исеть возле города Катайска. Здесь уровень воды поднялся на пять сантиметров. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после небольшой остановки снова продолжил снижаться уровень воды в Тоболе. Он достиг отметки 942 см. Следить за актуальными данными по уровню можно в онлайн-трансляции URA.RU.