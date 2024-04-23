Аукцион по иномаркам для свердловского правительства сорвался, но машины все равно придут

Нашелся поставщик китайских иномарок для свердловских властей

24 апреля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

На аукцион поступила лишь одна заявка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конкурс по выбору поставщика, который закупит для автопарка свердловского правительства 10 новых иномарок, признали несостоявшимся. На процедуру заявился только один участник, следует из протокола подведения итогов конкурса на сайте госзакупок, с ним и планируется заключить контракт. «В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана только одна заявка, … электронный аукцион признается несостоявшимся», — говорится в протоколе. Тем не менее, так как заявка соответствует всем требованиям, контракт с единственным участником аукциона планируется заключить. Он предложил поставить машины по начальной стоимости — 66 390 000 рублей. Как ранее сообщало URA.RU, власти закупают машины, в том числе, и для того, чтобы встречать статусных гостей Игр дружбы, намеченных на сентябрь. По данным агентства, речь может идти о китайских Polar Stone или Exceed. В требованиях к поставщику указано, что автомобили должны быть новыми (год выпуска — 2023-й или 2024-й), полноприводными, оборудованными передними и задними датчиками парковки, климат-контролем. Коробка передач — автомат. Победитель аукциона должен будет доставить машины в течение двух недель с момента заключения контракта. Скрин сайта госзакупок Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конкурс по выбору поставщика, который закупит для автопарка свердловского правительства 10 новых иномарок, признали несостоявшимся. На процедуру заявился только один участник, следует из протокола подведения итогов конкурса на сайте госзакупок, с ним и планируется заключить контракт. «В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана только одна заявка, … электронный аукцион признается несостоявшимся», — говорится в протоколе. Тем не менее, так как заявка соответствует всем требованиям, контракт с единственным участником аукциона планируется заключить. Он предложил поставить машины по начальной стоимости — 66 390 000 рублей. Как ранее сообщало URA.RU, власти закупают машины, в том числе, и для того, чтобы встречать статусных гостей Игр дружбы, намеченных на сентябрь. По данным агентства, речь может идти о китайских Polar Stone или Exceed. В требованиях к поставщику указано, что автомобили должны быть новыми (год выпуска — 2023-й или 2024-й), полноприводными, оборудованными передними и задними датчиками парковки, климат-контролем. Коробка передач — автомат. Победитель аукциона должен будет доставить машины в течение двух недель с момента заключения контракта.