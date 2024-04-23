23 апреля 2024

Тюменский предприниматель обвинил власти в бездействии в период паводка

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Паводок в Больших Ярках. Казанский район , половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, река, разлив
Бизнесмены, пострадавшие от паводка, также ждут помощи от властей, как и обычные жители Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Предприниматель из Казанского района Тюменской области Евгений Шипицын обвинил областные власти в том, что предприятиям, попавшим в зону паводка, не оказали никакой помощи, когда в населенные пункты пришла большая вода. Об этом пишет telegram-канал Ural Mash.

«Справлялись своими силами. Сами себя спасали, нам никто не помогал. В Больших Ярках, где вода очень быстро прибывала, у нас цех. Сразу же выехали туда. Помогали местным переправляться с одного берега на другой, перевозить продукты. Про нас — предпринимателей, которые попали в зону паводка, — вообще ни слова. А таких предприятий в зоне подтопления очень много. А потом вода сойдет, всем [чиновникам] медали раздадут. Главное, чтобы о нас не забыли. Потому что обещаний мы слышали выше крыши», — заявил бизнесмен.

Компания Шипицына «Запсиббиоресурс» занимается искусственным воспроизводством биоресурсов. Другими словами — разведением рыбы.

Ранее власти Тюменской области заявили о выплате 50 000 рублей тем жителям, чьи дома пострадали от паводка. О том, какая помощь будет оказана бизнесу, пока не рассказали. URA.RU направило запрос в инфоцентр правительства региона, ответ ожидается.

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Предприниматель из Казанского района Тюменской области Евгений Шипицын обвинил областные власти в том, что предприятиям, попавшим в зону паводка, не оказали никакой помощи, когда в населенные пункты пришла большая вода. Об этом пишет telegram-канал Ural Mash. «Справлялись своими силами. Сами себя спасали, нам никто не помогал. В Больших Ярках, где вода очень быстро прибывала, у нас цех. Сразу же выехали туда. Помогали местным переправляться с одного берега на другой, перевозить продукты. Про нас — предпринимателей, которые попали в зону паводка, — вообще ни слова. А таких предприятий в зоне подтопления очень много. А потом вода сойдет, всем [чиновникам] медали раздадут. Главное, чтобы о нас не забыли. Потому что обещаний мы слышали выше крыши», — заявил бизнесмен. Компания Шипицына «Запсиббиоресурс» занимается искусственным воспроизводством биоресурсов. Другими словами — разведением рыбы. Ранее власти Тюменской области заявили о выплате 50 000 рублей тем жителям, чьи дома пострадали от паводка. О том, какая помощь будет оказана бизнесу, пока не рассказали. URA.RU направило запрос в инфоцентр правительства региона, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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