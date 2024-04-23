Тюменский предприниматель обвинил власти в бездействии в период паводка

24 апреля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Бизнесмены, пострадавшие от паводка, также ждут помощи от властей, как и обычные жители Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Предприниматель из Казанского района Тюменской области Евгений Шипицын обвинил областные власти в том, что предприятиям, попавшим в зону паводка, не оказали никакой помощи, когда в населенные пункты пришла большая вода. Об этом пишет telegram-канал Ural Mash. «Справлялись своими силами. Сами себя спасали, нам никто не помогал. В Больших Ярках, где вода очень быстро прибывала, у нас цех. Сразу же выехали туда. Помогали местным переправляться с одного берега на другой, перевозить продукты. Про нас — предпринимателей, которые попали в зону паводка, — вообще ни слова. А таких предприятий в зоне подтопления очень много. А потом вода сойдет, всем [чиновникам] медали раздадут. Главное, чтобы о нас не забыли. Потому что обещаний мы слышали выше крыши», — заявил бизнесмен. Компания Шипицына «Запсиббиоресурс» занимается искусственным воспроизводством биоресурсов. Другими словами — разведением рыбы. Ранее власти Тюменской области заявили о выплате 50 000 рублей тем жителям, чьи дома пострадали от паводка. О том, какая помощь будет оказана бизнесу, пока не рассказали. URA.RU направило запрос в инфоцентр правительства региона, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель из Казанского района Тюменской области Евгений Шипицын обвинил областные власти в том, что предприятиям, попавшим в зону паводка, не оказали никакой помощи, когда в населенные пункты пришла большая вода. Об этом пишет telegram-канал Ural Mash. «Справлялись своими силами. Сами себя спасали, нам никто не помогал. В Больших Ярках, где вода очень быстро прибывала, у нас цех. Сразу же выехали туда. Помогали местным переправляться с одного берега на другой, перевозить продукты. Про нас — предпринимателей, которые попали в зону паводка, — вообще ни слова. А таких предприятий в зоне подтопления очень много. А потом вода сойдет, всем [чиновникам] медали раздадут. Главное, чтобы о нас не забыли. Потому что обещаний мы слышали выше крыши», — заявил бизнесмен. Компания Шипицына «Запсиббиоресурс» занимается искусственным воспроизводством биоресурсов. Другими словами — разведением рыбы. Ранее власти Тюменской области заявили о выплате 50 000 рублей тем жителям, чьи дома пострадали от паводка. О том, какая помощь будет оказана бизнесу, пока не рассказали. URA.RU направило запрос в инфоцентр правительства региона, ответ ожидается.