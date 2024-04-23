В Челябинске спрос на свадебный фуршет вырос почти в два раза

«Авито Услуги»: в Челябинске на 88% вырос спрос на свадебные банкеты

24 апреля 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Челябинцы на 121% чаще стали заказывать торты на свадебные банкеты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске за год спрос на организацию свадебных банкетов вырос почти в два раза. Челябинцы также стали на 121% чаще заказывать торты на свадьбу, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». «С февраля 2023 года по март 2024 года интерес челябинцев к организации банкетов вырос на 88%. За год челябинцы стали на 121% чаще заказывать кондитерские изделия для свадебных банкетов», — сообщили в пресс-службе. Челябинские пары также стали чаще пользоваться услугами тамады, за год спрос на ведущих повысился на 25%. Сезон свадеб в Челябинске открывается на Красную горку, в первое воскресенье после Великого поста. Спрос на организацию свадеб в апреле вырос на 17% по сравнению с мартом. В этом же месяце на 24% больше челябинцы стали интересоваться арендой помещений для праздника. Спрос на фотографов и операторов вырос всего на 5%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за год спрос на организацию свадебных банкетов вырос почти в два раза. Челябинцы также стали на 121% чаще заказывать торты на свадьбу, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». «С февраля 2023 года по март 2024 года интерес челябинцев к организации банкетов вырос на 88%. За год челябинцы стали на 121% чаще заказывать кондитерские изделия для свадебных банкетов», — сообщили в пресс-службе. Челябинские пары также стали чаще пользоваться услугами тамады, за год спрос на ведущих повысился на 25%. Сезон свадеб в Челябинске открывается на Красную горку, в первое воскресенье после Великого поста. Спрос на организацию свадеб в апреле вырос на 17% по сравнению с мартом. В этом же месяце на 24% больше челябинцы стали интересоваться арендой помещений для праздника. Спрос на фотографов и операторов вырос всего на 5%.