23 апреля 2024

В Челябинске спрос на свадебный фуршет вырос почти в два раза

«Авито Услуги»: в Челябинске на 88% вырос спрос на свадебные банкеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы на 121% чаще стали заказывать торты на свадебные банкеты Фото:

В Челябинске за год спрос на организацию свадебных банкетов вырос почти в два раза. Челябинцы также стали на 121% чаще заказывать торты на свадьбу, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги».

«С февраля 2023 года по март 2024 года интерес челябинцев к организации банкетов вырос на 88%. За год челябинцы стали на 121% чаще заказывать кондитерские изделия для свадебных банкетов», — сообщили в пресс-службе. Челябинские пары также стали чаще пользоваться услугами тамады, за год спрос на ведущих повысился на 25%.

Сезон свадеб в Челябинске открывается на Красную горку, в первое воскресенье после Великого поста. Спрос на организацию свадеб в апреле вырос на 17% по сравнению с мартом. В этом же месяце на 24% больше челябинцы стали интересоваться арендой помещений для праздника. Спрос на фотографов и операторов вырос всего на 5%.

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В Челябинске за год спрос на организацию свадебных банкетов вырос почти в два раза. Челябинцы также стали на 121% чаще заказывать торты на свадьбу, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». «С февраля 2023 года по март 2024 года интерес челябинцев к организации банкетов вырос на 88%. За год челябинцы стали на 121% чаще заказывать кондитерские изделия для свадебных банкетов», — сообщили в пресс-службе. Челябинские пары также стали чаще пользоваться услугами тамады, за год спрос на ведущих повысился на 25%. Сезон свадеб в Челябинске открывается на Красную горку, в первое воскресенье после Великого поста. Спрос на организацию свадеб в апреле вырос на 17% по сравнению с мартом. В этом же месяце на 24% больше челябинцы стали интересоваться арендой помещений для праздника. Спрос на фотографов и операторов вырос всего на 5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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