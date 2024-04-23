В Челябинске спрос на свадебный фуршет вырос почти в два раза

В Челябинске за год спрос на организацию свадебных банкетов вырос почти в два раза. Челябинцы также стали на 121% чаще заказывать торты на свадьбу, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги».
«С февраля 2023 года по март 2024 года интерес челябинцев к организации банкетов вырос на 88%. За год челябинцы стали на 121% чаще заказывать кондитерские изделия для свадебных банкетов», — сообщили в пресс-службе. Челябинские пары также стали чаще пользоваться услугами тамады, за год спрос на ведущих повысился на 25%.
Сезон свадеб в Челябинске открывается на Красную горку, в первое воскресенье после Великого поста. Спрос на организацию свадеб в апреле вырос на 17% по сравнению с мартом. В этом же месяце на 24% больше челябинцы стали интересоваться арендой помещений для праздника. Спрос на фотографов и операторов вырос всего на 5%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!