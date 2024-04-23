23 апреля 2024

Курганцы из подтопленного округа наловили руками 70 кг карасей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы поймали руками в поле 70 кг карасей (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жители Звериноголовского округа (Курганская область) наловили 70 кг карасей руками в подтопленном водой поле. Видео с кадрами улова они прислали в URA.RU.

«70 килограммов рыбы руками в Звериноголовском», — гласит подпись к присланному видео. Оно было снято в округе, который одним из первых попал в зону затопления. После ухода воды местные жители руками ловили рыбу в поле.

На кадрах видно, что основу улова составили караси. Семьдесят килограммов рыбы поместили в садки, мешки, ведра. Самые крупные особи лежат на траве.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы отправились ловить рыбу в затопленное поле. После оттока воды на нем осталась живая рыба, которую можно было взять ловили голыми руками.

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Жители Звериноголовского округа (Курганская область) наловили 70 кг карасей руками в подтопленном водой поле. Видео с кадрами улова они прислали в URA.RU. «70 килограммов рыбы руками в Звериноголовском», — гласит подпись к присланному видео. Оно было снято в округе, который одним из первых попал в зону затопления. После ухода воды местные жители руками ловили рыбу в поле. На кадрах видно, что основу улова составили караси. Семьдесят килограммов рыбы поместили в садки, мешки, ведра. Самые крупные особи лежат на траве. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы отправились ловить рыбу в затопленное поле. После оттока воды на нем осталась живая рыба, которую можно было взять ловили голыми руками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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