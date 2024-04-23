Жители Звериноголовского округа (Курганская область) наловили 70 кг карасей руками в подтопленном водой поле. Видео с кадрами улова они прислали в URA.RU.
«70 килограммов рыбы руками в Звериноголовском», — гласит подпись к присланному видео. Оно было снято в округе, который одним из первых попал в зону затопления. После ухода воды местные жители руками ловили рыбу в поле.
На кадрах видно, что основу улова составили караси. Семьдесят килограммов рыбы поместили в садки, мешки, ведра. Самые крупные особи лежат на траве.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы отправились ловить рыбу в затопленное поле. После оттока воды на нем осталась живая рыба, которую можно было взять ловили голыми руками.
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Жители Звериноголовского округа (Курганская область) наловили 70 кг карасей руками в подтопленном водой поле. Видео с кадрами улова они прислали в URA.RU. «70 килограммов рыбы руками в Звериноголовском», — гласит подпись к присланному видео. Оно было снято в округе, который одним из первых попал в зону затопления. После ухода воды местные жители руками ловили рыбу в поле. На кадрах видно, что основу улова составили караси. Семьдесят килограммов рыбы поместили в садки, мешки, ведра. Самые крупные особи лежат на траве. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы отправились ловить рыбу в затопленное поле. После оттока воды на нем осталась живая рыба, которую можно было взять ловили голыми руками.