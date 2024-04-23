Природа Курганцы из подтопленного округа наловили руками 70 кг карасей. Видео 24 апреля 2024 в 11:04 Размер текста - 17 + Курганцы поймали руками в поле 70 кг карасей (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Звериноголовского округа (Курганская область) наловили 70 кг карасей руками в подтопленном водой поле. Видео с кадрами улова они прислали в URA.RU. «70 килограммов рыбы руками в Звериноголовском», — гласит подпись к присланному видео. Оно было снято в округе, который одним из первых попал в зону затопления. После ухода воды местные жители руками ловили рыбу в поле. На кадрах видно, что основу улова составили караси. Семьдесят килограммов рыбы поместили в садки, мешки, ведра. Самые крупные особи лежат на траве. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы отправились ловить рыбу в затопленное поле. После оттока воды на нем осталась живая рыба, которую можно было взять ловили голыми руками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Звериноголовского округа (Курганская область) наловили 70 кг карасей руками в подтопленном водой поле. Видео с кадрами улова они прислали в URA.RU. «70 килограммов рыбы руками в Звериноголовском», — гласит подпись к присланному видео. Оно было снято в округе, который одним из первых попал в зону затопления. После ухода воды местные жители руками ловили рыбу в поле. На кадрах видно, что основу улова составили караси. Семьдесят килограммов рыбы поместили в садки, мешки, ведра. Самые крупные особи лежат на траве. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы отправились ловить рыбу в затопленное поле. После оттока воды на нем осталась живая рыба, которую можно было взять ловили голыми руками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям