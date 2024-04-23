Челябинку осудили за наезд на подростка-электросамокатчика

24 апреля 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Виновная в ДТП с подростком на электросамокате понесла наказание Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Челябинска в марте 2023 года потеряла контроль над своим авто, выехала на тротуар и наехала на электросамокат, которым управлял 14-летний подросток. Женщине назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «29 марта 2023 года подсудимая двигалась по улице Кулибина на автомобиле Nissan Juke. Потеряв контроль за движением, она выехала за пределы проезжей части и наехала на электросамокат под управлением 14-летнего подростка. Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года», — сообщили в пресс-службе. В результате ДТП пострадали два подростка. Женщину осудили по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Пострадавшим взыскана компенсация 500 тысяч рублей каждому, родителям детей выплатят по 25 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска в марте 2023 года потеряла контроль над своим авто, выехала на тротуар и наехала на электросамокат, которым управлял 14-летний подросток. Женщине назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «29 марта 2023 года подсудимая двигалась по улице Кулибина на автомобиле Nissan Juke. Потеряв контроль за движением, она выехала за пределы проезжей части и наехала на электросамокат под управлением 14-летнего подростка. Приговором суда женщине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года», — сообщили в пресс-службе. В результате ДТП пострадали два подростка. Женщину осудили по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Пострадавшим взыскана компенсация 500 тысяч рублей каждому, родителям детей выплатят по 25 тысяч рублей.