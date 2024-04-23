23 апреля 2024

Вода ушла из десятков домов в пяти подтопленных курганских округах

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Глинки. Курган, паводок, наводнение, глинки
Из подтопленных курганских округов уходит вода Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники МЧС информируют население Курганской области о текущей обстановке с паводком. За сутки вода ушла из 48 домов в пяти округах, сообщил telegram-канал ведомства.

«За прошедшие сутки в пяти муниципальных образованиях (Куртамышский, Кетовский, Звериноголовский, Притобольный, Белозерский)… от воды освободилось 48 жилых домов», — информирует пресс-служба курганского ГУ МЧС. Позитивные изменения произошли в 16 населенных пунктах области.

Также вода ушла с 36 участков и освободила одну дорогу. На 24 апреля подтопленными остаются 5518 домов и дач. Для курганских водителей затруднен проезд по шести мостам и 10 участкам дорог.

Ранее URA.RU сообщало, что в большинстве курганских рек уровень воды идет на спад. В Кургане на 10:00 24 апреля вода опустилась до 943 см (за сутки более 20 см).

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Сотрудники МЧС информируют население Курганской области о текущей обстановке с паводком. За сутки вода ушла из 48 домов в пяти округах, сообщил telegram-канал ведомства. «За прошедшие сутки в пяти муниципальных образованиях (Куртамышский, Кетовский, Звериноголовский, Притобольный, Белозерский)… от воды освободилось 48 жилых домов», — информирует пресс-служба курганского ГУ МЧС. Позитивные изменения произошли в 16 населенных пунктах области. Также вода ушла с 36 участков и освободила одну дорогу. На 24 апреля подтопленными остаются 5518 домов и дач. Для курганских водителей затруднен проезд по шести мостам и 10 участкам дорог. Ранее URA.RU сообщало, что в большинстве курганских рек уровень воды идет на спад. В Кургане на 10:00 24 апреля вода опустилась до 943 см (за сутки более 20 см).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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