Происшествия Вода ушла из десятков домов в пяти подтопленных курганских округах 24 апреля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 + Из подтопленных курганских округов уходит вода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники МЧС информируют население Курганской области о текущей обстановке с паводком. За сутки вода ушла из 48 домов в пяти округах, сообщил telegram-канал ведомства. «За прошедшие сутки в пяти муниципальных образованиях (Куртамышский, Кетовский, Звериноголовский, Притобольный, Белозерский)… от воды освободилось 48 жилых домов», — информирует пресс-служба курганского ГУ МЧС. Позитивные изменения произошли в 16 населенных пунктах области. Также вода ушла с 36 участков и освободила одну дорогу. На 24 апреля подтопленными остаются 5518 домов и дач. Для курганских водителей затруднен проезд по шести мостам и 10 участкам дорог. Ранее URA.RU сообщало, что в большинстве курганских рек уровень воды идет на спад. В Кургане на 10:00 24 апреля вода опустилась до 943 см (за сутки более 20 см). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники МЧС информируют население Курганской области о текущей обстановке с паводком. За сутки вода ушла из 48 домов в пяти округах, сообщил telegram-канал ведомства. «За прошедшие сутки в пяти муниципальных образованиях (Куртамышский, Кетовский, Звериноголовский, Притобольный, Белозерский)… от воды освободилось 48 жилых домов», — информирует пресс-служба курганского ГУ МЧС. Позитивные изменения произошли в 16 населенных пунктах области. Также вода ушла с 36 участков и освободила одну дорогу. На 24 апреля подтопленными остаются 5518 домов и дач. Для курганских водителей затруднен проезд по шести мостам и 10 участкам дорог. Ранее URA.RU сообщало, что в большинстве курганских рек уровень воды идет на спад. В Кургане на 10:00 24 апреля вода опустилась до 943 см (за сутки более 20 см). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям