Из-за паводка в Тюменской области эвакуированы жители пяти населенных пунктов Абатского района. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор. Он отметил, что 24 апреля уровень воды на территории указанного муниципалитета может превысить критическую отметку в 960 см.
«В Абатском районе из 22 населенных пунктов, которые попадают в зону возможного подтопления, пять полностью эвакуированы. Сейчас здесь работает большая группировка сил и средств — МЧС, полиция, сотрудники дорожных служб, волонтеры. Сформированы запасы мешков с песком, завершены работы по укреплению гидротехнических сооружений. Специалисты расширяют насыпь, которая защищает федеральную трассу. Закончат завтра утром», — указано в сообщении губернатора Тюменской области.
Он добавил, что ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной. Уровень воды растет в реке Тобол. Пик паводка в Упоровском районе ожидается 28 апреля.
При этом, в ряде муниципалитетов наблюдается незначительное снижение уровня воды. Такие показатели были зафиксированы в Ишиме, Казанском и Ишимском районах.
Ранее URA.RU писало о том, что за прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района (Тюменская область) поднялся на 149 сантиметров и приблизился к критической отметке. Вода продолжает прибывать.
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Из-за паводка в Тюменской области эвакуированы жители пяти населенных пунктов Абатского района. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор. Он отметил, что 24 апреля уровень воды на территории указанного муниципалитета может превысить критическую отметку в 960 см. «В Абатском районе из 22 населенных пунктов, которые попадают в зону возможного подтопления, пять полностью эвакуированы. Сейчас здесь работает большая группировка сил и средств — МЧС, полиция, сотрудники дорожных служб, волонтеры. Сформированы запасы мешков с песком, завершены работы по укреплению гидротехнических сооружений. Специалисты расширяют насыпь, которая защищает федеральную трассу. Закончат завтра утром», — указано в сообщении губернатора Тюменской области. Он добавил, что ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной. Уровень воды растет в реке Тобол. Пик паводка в Упоровском районе ожидается 28 апреля. При этом, в ряде муниципалитетов наблюдается незначительное снижение уровня воды. Такие показатели были зафиксированы в Ишиме, Казанском и Ишимском районах. Ранее URA.RU писало о том, что за прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района (Тюменская область) поднялся на 149 сантиметров и приблизился к критической отметке. Вода продолжает прибывать.