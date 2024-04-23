23 апреля 2024

Уровень воды в Тюменской области приблизился к критической отметке

За сутки уровень воды в Абатском районе поднялся на 149 сантиметров
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Городской пляж. Ишим
За сутки в Абатском районе уровень воды поднялся на 149 сантиметров (архивное фото) Фото:
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За прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района (Тюменская область) поднялся на 149 сантиметров и приблизился к критической отметке. Об этом со ссылкой на Тюменский ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС» сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее агентство писало о том, что большая волна паводка ожидается в указанном муниципалитете в ночь с 23 на 24 апреля.

«Гидрологический бюллетень на 24.04.2024 (08:00). Река: Ишим. Пункт: Абатский. Уровень воды над нулем поста: 919 см. Изменение уровня воды за сутки: 149 см», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Там добавили, что критическим для реки Ишим в Абатском районе считается уровень в 960 см. Вода продолжает прибывать.

Ранее URA.RU писало о том, что что пик паводка в Абатском районе ожидается в период с 24 по 26 апреля. По некоторым данным, подъем уровня воды в муниципалитете может привести к затоплению пойменных территорий.

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За прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района (Тюменская область) поднялся на 149 сантиметров и приблизился к критической отметке. Об этом со ссылкой на Тюменский ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС» сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее агентство писало о том, что большая волна паводка ожидается в указанном муниципалитете в ночь с 23 на 24 апреля. «Гидрологический бюллетень на 24.04.2024 (08:00). Река: Ишим. Пункт: Абатский. Уровень воды над нулем поста: 919 см. Изменение уровня воды за сутки: 149 см», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Там добавили, что критическим для реки Ишим в Абатском районе считается уровень в 960 см. Вода продолжает прибывать. Ранее URA.RU писало о том, что что пик паводка в Абатском районе ожидается в период с 24 по 26 апреля. По некоторым данным, подъем уровня воды в муниципалитете может привести к затоплению пойменных территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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