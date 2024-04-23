23 апреля 2024

В больнице Екатеринбурга умерла 11-летняя девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи боролись за жизнь ребенка, но не сумели спасти (архивное фото) Фото:

В Свердловской областной детской клинической больнице умерла 11-летняя пациентка. ЧП случилось месяц назад, но известно о нем стало только сейчас. Источник URA.RU в медицинских кругах рассказал подробности трагедии.

«Школьница поступила сначала в детскую больницу №9, оттуда ее в тяжелом состоянии перевезли в областную. У девочки были симптомы вирусно-бактериальной инфекции, очень высокая температура, боли в животе и слабость. В областной ребенок провел два дня, а 20 марта умер», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, точная причина смерти пока не установлена: сложная экспертиза займет много времени. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». URA.RU обратилось с запросом в пресс-службу регионального управления СКР, ответ ожидается.

«Тяжесть состояния при поступлении, молниеносное прогрессирование печеночной недостаточности не дали шансов на спасение [пациентки]. Несмотря на прилагаемые усилия, к которым была подключена вся терапевтическая мощь учреждения», — прокомментировали происшествие в детской областной больнице.

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В Свердловской областной детской клинической больнице умерла 11-летняя пациентка. ЧП случилось месяц назад, но известно о нем стало только сейчас. Источник URA.RU в медицинских кругах рассказал подробности трагедии. «Школьница поступила сначала в детскую больницу №9, оттуда ее в тяжелом состоянии перевезли в областную. У девочки были симптомы вирусно-бактериальной инфекции, очень высокая температура, боли в животе и слабость. В областной ребенок провел два дня, а 20 марта умер», — рассказал собеседник агентства. По его словам, точная причина смерти пока не установлена: сложная экспертиза займет много времени. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». URA.RU обратилось с запросом в пресс-службу регионального управления СКР, ответ ожидается. «Тяжесть состояния при поступлении, молниеносное прогрессирование печеночной недостаточности не дали шансов на спасение [пациентки]. Несмотря на прилагаемые усилия, к которым была подключена вся терапевтическая мощь учреждения», — прокомментировали происшествие в детской областной больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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