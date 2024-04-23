23 апреля 2024

Пермяка отправили в колонию за ложное сообщение о теракте

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Клипарт. Сургут, дежурная часть, полиция
Пермяк позвонил в дежурную часть полиции и соврал о теракте Фото:

Житель Пермского края сообщил в полицию ложное сообщение о теракте. За это он шесть лет проведет в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

«Пермяк сообщил в дежурную часть Чайковского округа о заведомо ложном теракте. За это в отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, а суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на шесть лет», — рассказали в краевом управлении ФСБ.

Помимо лишения свободы, пермяк будет обязан выплатить штраф в размере 26 тысяч рублей. Решение первой инстанции пытались оспорить в Пермском краевом суде, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

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Житель Пермского края сообщил в полицию ложное сообщение о теракте. За это он шесть лет проведет в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. «Пермяк сообщил в дежурную часть Чайковского округа о заведомо ложном теракте. За это в отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, а суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на шесть лет», — рассказали в краевом управлении ФСБ. Помимо лишения свободы, пермяк будет обязан выплатить штраф в размере 26 тысяч рублей. Решение первой инстанции пытались оспорить в Пермском краевом суде, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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