Пермяка отправили в колонию за ложное сообщение о теракте

Житель Пермского края сообщил в полицию ложное сообщение о теракте. За это он шесть лет проведет в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.
«Пермяк сообщил в дежурную часть Чайковского округа о заведомо ложном теракте. За это в отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, а суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на шесть лет», — рассказали в краевом управлении ФСБ.
Помимо лишения свободы, пермяк будет обязан выплатить штраф в размере 26 тысяч рублей. Решение первой инстанции пытались оспорить в Пермском краевом суде, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
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Житель Пермского края сообщил в полицию ложное сообщение о теракте. За это он шесть лет проведет в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. «Пермяк сообщил в дежурную часть Чайковского округа о заведомо ложном теракте. За это в отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, а суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на шесть лет», — рассказали в краевом управлении ФСБ. Помимо лишения свободы, пермяк будет обязан выплатить штраф в размере 26 тысяч рублей. Решение первой инстанции пытались оспорить в Пермском краевом суде, но апелляционная инстанция оставила приговор в силе.