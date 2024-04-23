23 апреля 2024

В Екатеринбурге испытания теплосетей пройдут в четыре этапа

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
На время испытаний энергетики не будут отключать горячую воду Фото:

В Екатеринбурге в четыре этапа проведут опрессовки. Первые испытания начнутся 14 мая, а заключительные четвертого этапа пройдут 9 августа. На время работ энергетики не будут отключать горячую воду, рассказали в пресс-службе «Т Плюс-Урал».

«Первый этап опрессовок пройдет с 14 по 17 мая, второй с 4 по 7 июня, третий с 16—19 июля, а четвертый назначен на 6—9 августа. Испытания трубопроводов проведут от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей», — пояснили энергетики.

С 25 июля по 7 августа пройдет ремонт Среднеуральской ГРЭС, а с 20 мая по 2 июня — на Ново-Свердловской ТЭС. В эти дни планируется отключение горячего водоснабжения в тем домах, где нет возможности переключить систему на другие источники тепла.

Испытания трубопроводов к новому отопительному сезону в Екатеринбурге проводят с 23 по 25 апреля. Специалисты нагревают батареи до максимальной температуры — 120 градусов.

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В Екатеринбурге в четыре этапа проведут опрессовки. Первые испытания начнутся 14 мая, а заключительные четвертого этапа пройдут 9 августа. На время работ энергетики не будут отключать горячую воду, рассказали в пресс-службе «Т Плюс-Урал». «Первый этап опрессовок пройдет с 14 по 17 мая, второй с 4 по 7 июня, третий с 16—19 июля, а четвертый назначен на 6—9 августа. Испытания трубопроводов проведут от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей», — пояснили энергетики. С 25 июля по 7 августа пройдет ремонт Среднеуральской ГРЭС, а с 20 мая по 2 июня — на Ново-Свердловской ТЭС. В эти дни планируется отключение горячего водоснабжения в тем домах, где нет возможности переключить систему на другие источники тепла. Испытания трубопроводов к новому отопительному сезону в Екатеринбурге проводят с 23 по 25 апреля. Специалисты нагревают батареи до максимальной температуры — 120 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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