В Екатеринбурге испытания теплосетей пройдут в четыре этапа

24 апреля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

На время испытаний энергетики не будут отключать горячую воду Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в четыре этапа проведут опрессовки. Первые испытания начнутся 14 мая, а заключительные четвертого этапа пройдут 9 августа. На время работ энергетики не будут отключать горячую воду, рассказали в пресс-службе «Т Плюс-Урал». «Первый этап опрессовок пройдет с 14 по 17 мая, второй с 4 по 7 июня, третий с 16—19 июля, а четвертый назначен на 6—9 августа. Испытания трубопроводов проведут от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей», — пояснили энергетики. С 25 июля по 7 августа пройдет ремонт Среднеуральской ГРЭС, а с 20 мая по 2 июня — на Ново-Свердловской ТЭС. В эти дни планируется отключение горячего водоснабжения в тем домах, где нет возможности переключить систему на другие источники тепла. Испытания трубопроводов к новому отопительному сезону в Екатеринбурге проводят с 23 по 25 апреля. Специалисты нагревают батареи до максимальной температуры — 120 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в четыре этапа проведут опрессовки. Первые испытания начнутся 14 мая, а заключительные четвертого этапа пройдут 9 августа. На время работ энергетики не будут отключать горячую воду, рассказали в пресс-службе «Т Плюс-Урал». «Первый этап опрессовок пройдет с 14 по 17 мая, второй с 4 по 7 июня, третий с 16—19 июля, а четвертый назначен на 6—9 августа. Испытания трубопроводов проведут от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей», — пояснили энергетики. С 25 июля по 7 августа пройдет ремонт Среднеуральской ГРЭС, а с 20 мая по 2 июня — на Ново-Свердловской ТЭС. В эти дни планируется отключение горячего водоснабжения в тем домах, где нет возможности переключить систему на другие источники тепла. Испытания трубопроводов к новому отопительному сезону в Екатеринбурге проводят с 23 по 25 апреля. Специалисты нагревают батареи до максимальной температуры — 120 градусов.