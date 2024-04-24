Clearstream не будет помогать инвесторам в выкупе заблокированных в РФ бумаг

24 апреля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Депозитарий Clearstream отказался принимать участие в конфискации замороженных активов РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Люксембургский депозитарий Clearstream предупредил, что не будет участвовать в процессе выкупа заблокированных ценных бумаг у российских владельцев зарубежными инвесторами. Об этом депозитарий заявил в своем сообщении. «Clearstream Banking не будет оказывать никакой поддержки в связи с этими процедурами. Напоминаем клиентам об их обязательстве соблюдать требования ЕС и другие применимые санкции», — передают «Ведомости» информацию из сообщения депозитария. Clearstream также начал консультации с юристами и профильными ведомствами для понимания последствий действий Москвы и защиты активов клиентов. Позиция депозитария означает, что перевод заблокированных активов внутри компании со счетов российских держателей на счета зарубежных инвесторов становится невозможным. Это решение было ожидаемо, учитывая текущую политику Clearstream по отношению к активам российских лиц, отметила юрист фирмы «Томашевская и партнеры» Валерия Зибарева. В то же время, по мнению экспертов, позиция люксембургского депозитария не должна существенно повлиять на механизм выкупа, так как разрешение на перевод активов выдает местный регулятор. Ранее Сенат США согласовал законопроект по конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине. Объем пакета, который был представлен на дебатах, составил 95 млрд долларов. В общей сложности, пакет законопроектов включает в себя военную помощь Украине, Тайваню и Израилю, введение дополнительных санкций и конфискацию замороженных активов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Люксембургский депозитарий Clearstream предупредил, что не будет участвовать в процессе выкупа заблокированных ценных бумаг у российских владельцев зарубежными инвесторами. Об этом депозитарий заявил в своем сообщении. «Clearstream Banking не будет оказывать никакой поддержки в связи с этими процедурами. Напоминаем клиентам об их обязательстве соблюдать требования ЕС и другие применимые санкции», — передают «Ведомости» информацию из сообщения депозитария. Clearstream также начал консультации с юристами и профильными ведомствами для понимания последствий действий Москвы и защиты активов клиентов. Позиция депозитария означает, что перевод заблокированных активов внутри компании со счетов российских держателей на счета зарубежных инвесторов становится невозможным. Это решение было ожидаемо, учитывая текущую политику Clearstream по отношению к активам российских лиц, отметила юрист фирмы «Томашевская и партнеры» Валерия Зибарева. В то же время, по мнению экспертов, позиция люксембургского депозитария не должна существенно повлиять на механизм выкупа, так как разрешение на перевод активов выдает местный регулятор. Ранее Сенат США согласовал законопроект по конфискации замороженных российских активов для их передачи Украине. Объем пакета, который был представлен на дебатах, составил 95 млрд долларов. В общей сложности, пакет законопроектов включает в себя военную помощь Украине, Тайваню и Израилю, введение дополнительных санкций и конфискацию замороженных активов РФ.