В Екатеринбурге днем 24 апреля возле «Таганского ряда» мигранты устроили массовую драку. Видео потасовки появилось в социальных сетях.
«Сегодня [24 апреля] на Сортировке возле ДК ВОС мигранты устроили массовую драку», — пишет telegram-канал «Дно Исети» со ссылкой на очевидца. Причина конфликта, а также информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что информация поступила в отдел полиции № 10 Железнодорожного района. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
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