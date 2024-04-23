23 апреля 2024

В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку возле «Таганского ряда». Видео

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Причина конфликта иностранцев не уточняется Фото:

В Екатеринбурге днем 24 апреля возле «Таганского ряда» мигранты устроили массовую драку. Видео потасовки появилось в социальных сетях.

«Сегодня [24 апреля] на Сортировке возле ДК ВОС мигранты устроили массовую драку», — пишет telegram-канал «Дно Исети» со ссылкой на очевидца. Причина конфликта, а также информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что информация поступила в отдел полиции № 10 Железнодорожного района. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

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В Екатеринбурге днем 24 апреля возле «Таганского ряда» мигранты устроили массовую драку. Видео потасовки появилось в социальных сетях. «Сегодня [24 апреля] на Сортировке возле ДК ВОС мигранты устроили массовую драку», — пишет telegram-канал «Дно Исети» со ссылкой на очевидца. Причина конфликта, а также информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Там пояснили, что информация поступила в отдел полиции № 10 Железнодорожного района. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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