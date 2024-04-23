Депутат парламента ЯНАО Эдуард Яунгад потребовал от ООН советоваться с коренным населением перед публикацией исследований. О заявлении в адрес членов постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке депутат рассказал в своем telegram-канале.
«Это необходимо, чтобы избежать фактических ошибок и трактовок, которые коренные народы могут не поддерживать. Вас 16 экспертов, и мы понимаем, что вы не можете знать все. Мы готовы оказать помощь в подготовке ваших исследований и проведении консультаций в том, что касается нашего социо-культурного региона», — заявил Яунгад.
Политик добавил, что в недавно представленном членами форума исследовании об автономии и самоуправлении отсутствуют рекомендации универсального и практического характера. Это, по словам Яунгада, подтверждает, что авторы исследования не имеют практики взаимодействия с широкими сообществами коренных народов Ямала.
Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов ежегодно проходит в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Ранее URA.RU рассказывало о представителях Ямала на форуме в прошлом году.
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Депутат парламента ЯНАО Эдуард Яунгад потребовал от ООН советоваться с коренным населением перед публикацией исследований. О заявлении в адрес членов постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке депутат рассказал в своем telegram-канале. «Это необходимо, чтобы избежать фактических ошибок и трактовок, которые коренные народы могут не поддерживать. Вас 16 экспертов, и мы понимаем, что вы не можете знать все. Мы готовы оказать помощь в подготовке ваших исследований и проведении консультаций в том, что касается нашего социо-культурного региона», — заявил Яунгад. Политик добавил, что в недавно представленном членами форума исследовании об автономии и самоуправлении отсутствуют рекомендации универсального и практического характера. Это, по словам Яунгада, подтверждает, что авторы исследования не имеют практики взаимодействия с широкими сообществами коренных народов Ямала. Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов ежегодно проходит в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Ранее URA.RU рассказывало о представителях Ямала на форуме в прошлом году.