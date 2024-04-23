23 апреля 2024

Депутат из ЯНАО потребовал от ООН консультироваться с коренным населением

Политик из ЯНАО предложил ООН усилить взаимодействие с коренным населением
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., оон нью йорк, организация объединенных наций
Депутат из ЯНАО попросил ООН усилить диалог с коренными жителями Фото:

Депутат парламента ЯНАО Эдуард Яунгад потребовал от ООН советоваться с коренным населением перед публикацией исследований. О заявлении в адрес членов постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке депутат рассказал в своем telegram-канале.

«Это необходимо, чтобы избежать фактических ошибок и трактовок, которые коренные народы могут не поддерживать. Вас 16 экспертов, и мы понимаем, что вы не можете знать все. Мы готовы оказать помощь в подготовке ваших исследований и проведении консультаций в том, что касается нашего социо-культурного региона», — заявил Яунгад.

Политик добавил, что в недавно представленном членами форума исследовании об автономии и самоуправлении отсутствуют рекомендации универсального и практического характера. Это, по словам Яунгада, подтверждает, что авторы исследования не имеют практики взаимодействия с широкими сообществами коренных народов Ямала.

Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов ежегодно проходит в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Ранее URA.RU рассказывало о представителях Ямала на форуме в прошлом году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат парламента ЯНАО Эдуард Яунгад потребовал от ООН советоваться с коренным населением перед публикацией исследований. О заявлении в адрес членов постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке депутат рассказал в своем telegram-канале. «Это необходимо, чтобы избежать фактических ошибок и трактовок, которые коренные народы могут не поддерживать. Вас 16 экспертов, и мы понимаем, что вы не можете знать все. Мы готовы оказать помощь в подготовке ваших исследований и проведении консультаций в том, что касается нашего социо-культурного региона», — заявил Яунгад. Политик добавил, что в недавно представленном членами форума исследовании об автономии и самоуправлении отсутствуют рекомендации универсального и практического характера. Это, по словам Яунгада, подтверждает, что авторы исследования не имеют практики взаимодействия с широкими сообществами коренных народов Ямала. Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов ежегодно проходит в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Ранее URA.RU рассказывало о представителях Ямала на форуме в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...