23 апреля 2024

В Тюменской области продлен запрет на посещение лесов

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Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 15 мая Фото:
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Запрет на посещение лесов, введенный в рамках особого противопожарного режима на территории Тюменской области 3 апреля, продлен до 15 мая. Информация об этом указана на официальном интернет-портале правовой информации. Глава региона подписал соответствующее постановление 24 апреля.

«В постановление правительства Тюменской области от 3.04.24 №199-п «О введении особого противопожарного режима» внести следующее изменение: подпункт 2.1 пункта 2 дополнить словами », с 25.04.24 по 15.05.24», — указано в документе. Под указанным пунктом в постановлении от 3.04.24 года значится запрет на посещение лесов на территории Тюменской области во время действия особого противопожарного режима. Изначально срок его действия истекал 24 апреля.

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Запрет на посещение лесов, введенный в рамках особого противопожарного режима на территории Тюменской области 3 апреля, продлен до 15 мая. Информация об этом указана на официальном интернет-портале правовой информации. Глава региона подписал соответствующее постановление 24 апреля. «В постановление правительства Тюменской области от 3.04.24 №199-п «О введении особого противопожарного режима» внести следующее изменение: подпункт 2.1 пункта 2 дополнить словами », с 25.04.24 по 15.05.24», — указано в документе. Под указанным пунктом в постановлении от 3.04.24 года значится запрет на посещение лесов на территории Тюменской области во время действия особого противопожарного режима. Изначально срок его действия истекал 24 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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