Природа В Тюменской области продлен запрет на посещение лесов 24 апреля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 + Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 15 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожароопасный сезон в Тюменской области — 2024 Запрет на посещение лесов, введенный в рамках особого противопожарного режима на территории Тюменской области 3 апреля, продлен до 15 мая. Информация об этом указана на официальном интернет-портале правовой информации. Глава региона подписал соответствующее постановление 24 апреля. «В постановление правительства Тюменской области от 3.04.24 №199-п «О введении особого противопожарного режима» внести следующее изменение: подпункт 2.1 пункта 2 дополнить словами », с 25.04.24 по 15.05.24», — указано в документе. Под указанным пунктом в постановлении от 3.04.24 года значится запрет на посещение лесов на территории Тюменской области во время действия особого противопожарного режима. Изначально срок его действия истекал 24 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Запрет на посещение лесов, введенный в рамках особого противопожарного режима на территории Тюменской области 3 апреля, продлен до 15 мая. Информация об этом указана на официальном интернет-портале правовой информации. Глава региона подписал соответствующее постановление 24 апреля. «В постановление правительства Тюменской области от 3.04.24 №199-п «О введении особого противопожарного режима» внести следующее изменение: подпункт 2.1 пункта 2 дополнить словами », с 25.04.24 по 15.05.24», — указано в документе. Под указанным пунктом в постановлении от 3.04.24 года значится запрет на посещение лесов на территории Тюменской области во время действия особого противопожарного режима. Изначально срок его действия истекал 24 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям