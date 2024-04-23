23 апреля 2024

Депутаты отправили в отставку пожаловавшегося на жителей пермского мэра. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, самоуков евгений
Евгений Самоуков уходит с должности мэра Соликамска Фото:

Глава Соликамска Пермского края Евгений Самоуков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты думы на заседании 24 апреля рассмотрят его заявление, рассказал источник URA.RU в Соликамске. Евгений Самоуков зимой после крупной аварии на теплосетях, когда жители несколько дней в морозы сидели без отопления, пригрозил полицией людям, которые оставляли агрессивные комментарии на его странице.

«Самоуков написал заявление по собственному желанию. Депутаты сегодня его рассмотрят и поддержат», — отметил источник. Информацию о своем уходе Самоуков опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». В посте он отметил, что решение об уходе носит личный характер и не связано с внешними обстоятельствами.

О том, что Самоуков уйдет в отставку, URA.RU сообщало зимой. Причиной стала крупная коммунальная авария в городе, в ходе которой руководство округа допустило массу ошибок. У Самоукова был шанс исправиться, показав отличную работу на выборах президента, но он им не воспользовался.

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Глава Соликамска Пермского края Евгений Самоуков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты думы на заседании 24 апреля рассмотрят его заявление, рассказал источник URA.RU в Соликамске. Евгений Самоуков зимой после крупной аварии на теплосетях, когда жители несколько дней в морозы сидели без отопления, пригрозил полицией людям, которые оставляли агрессивные комментарии на его странице. «Самоуков написал заявление по собственному желанию. Депутаты сегодня его рассмотрят и поддержат», — отметил источник. Информацию о своем уходе Самоуков опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». В посте он отметил, что решение об уходе носит личный характер и не связано с внешними обстоятельствами. О том, что Самоуков уйдет в отставку, URA.RU сообщало зимой. Причиной стала крупная коммунальная авария в городе, в ходе которой руководство округа допустило массу ошибок. У Самоукова был шанс исправиться, показав отличную работу на выборах президента, но он им не воспользовался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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