Депутаты отправили в отставку пожаловавшегося на жителей пермского мэра. Инсайд URA.RU подтвердился

24 апреля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Евгений Самоуков уходит с должности мэра Соликамска Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Соликамска Пермского края Евгений Самоуков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты думы на заседании 24 апреля рассмотрят его заявление, рассказал источник URA.RU в Соликамске. Евгений Самоуков зимой после крупной аварии на теплосетях, когда жители несколько дней в морозы сидели без отопления, пригрозил полицией людям, которые оставляли агрессивные комментарии на его странице. «Самоуков написал заявление по собственному желанию. Депутаты сегодня его рассмотрят и поддержат», — отметил источник. Информацию о своем уходе Самоуков опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». В посте он отметил, что решение об уходе носит личный характер и не связано с внешними обстоятельствами. О том, что Самоуков уйдет в отставку, URA.RU сообщало зимой. Причиной стала крупная коммунальная авария в городе, в ходе которой руководство округа допустило массу ошибок. У Самоукова был шанс исправиться, показав отличную работу на выборах президента, но он им не воспользовался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Соликамска Пермского края Евгений Самоуков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты думы на заседании 24 апреля рассмотрят его заявление, рассказал источник URA.RU в Соликамске. Евгений Самоуков зимой после крупной аварии на теплосетях, когда жители несколько дней в морозы сидели без отопления, пригрозил полицией людям, которые оставляли агрессивные комментарии на его странице. «Самоуков написал заявление по собственному желанию. Депутаты сегодня его рассмотрят и поддержат», — отметил источник. Информацию о своем уходе Самоуков опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». В посте он отметил, что решение об уходе носит личный характер и не связано с внешними обстоятельствами. О том, что Самоуков уйдет в отставку, URA.RU сообщало зимой. Причиной стала крупная коммунальная авария в городе, в ходе которой руководство округа допустило массу ошибок. У Самоукова был шанс исправиться, показав отличную работу на выборах президента, но он им не воспользовался.