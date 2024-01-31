Мэру Соликамска Самоукову грозит отставка

31 января 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Евгения Самоукова обвиняют в том, что он устранился от организации выборов президента Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Соликамского округа Пермского края Евгений Самоуков, где в декабре жители в морозы остались на неделю без тепла, весной может уйти в отставку. У Самоукова есть шанс спасти ситуацию и сохранить должность, но при одном условии: он должен показать отличные результаты на выборах президента в марте 2024 года. Однако этим шансом он пока не пользуется, говорят источники URA.RU в политэлитах. «У Самоукова сейчас очень неустойчивые позиции. Казалось бы, вот выборы, бери, занимайся, доказывай, что еще не все потеряно. Но он, пожалуй, сегодня единственный из мэров, который то ли действительно не понимает, как это важно, то ли не может ничего сделать. Если дело пойдет такими же темпами, весной он уйдет в отставку», — рассказали несколько источников. Пока же Самоуков, по словам инсайдеров, «не делает ничего». Инсайдер, близкий к краевым властям, подтвердил такую вероятность. «Единственный шанс у Самоукова — это показать выдающиеся результаты на выборах», — отметил источник. Сделать это в крупном городе традиционно сложно, особенно учитывая бездействие главы округа, добавил другой собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Евгений Самоуков не смог оперативно ответить на вопросы URA.RU, сославшись на занятость. Агентство готово дать ему возможность для комментария. Претензии к Самоукову возникли в декабре 2023 года. Тогда из-за порыва на теплосетях в центре города жители на несколько дней остались без отопления в морозы. Местные власти своими силами не смогли справиться с ситуацией. На место выезжал вице-премьер Андрей Кокорев, который лично контролировал процессы. После устранения аварии своими постами поплатились несколько местных чиновников. А Евгений Самоуков пригрозил полицией жителям, которые ругали действия городских чиновников в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Соликамского округа Пермского края Евгений Самоуков, где в декабре жители в морозы остались на неделю без тепла, весной может уйти в отставку. У Самоукова есть шанс спасти ситуацию и сохранить должность, но при одном условии: он должен показать отличные результаты на выборах президента в марте 2024 года. Однако этим шансом он пока не пользуется, говорят источники URA.RU в политэлитах. «У Самоукова сейчас очень неустойчивые позиции. Казалось бы, вот выборы, бери, занимайся, доказывай, что еще не все потеряно. Но он, пожалуй, сегодня единственный из мэров, который то ли действительно не понимает, как это важно, то ли не может ничего сделать. Если дело пойдет такими же темпами, весной он уйдет в отставку», — рассказали несколько источников. Пока же Самоуков, по словам инсайдеров, «не делает ничего». Инсайдер, близкий к краевым властям, подтвердил такую вероятность. «Единственный шанс у Самоукова — это показать выдающиеся результаты на выборах», — отметил источник. Сделать это в крупном городе традиционно сложно, особенно учитывая бездействие главы округа, добавил другой собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Евгений Самоуков не смог оперативно ответить на вопросы URA.RU, сославшись на занятость. Агентство готово дать ему возможность для комментария. Претензии к Самоукову возникли в декабре 2023 года. Тогда из-за порыва на теплосетях в центре города жители на несколько дней остались без отопления в морозы. Местные власти своими силами не смогли справиться с ситуацией. На место выезжал вице-премьер Андрей Кокорев, который лично контролировал процессы. После устранения аварии своими постами поплатились несколько местных чиновников. А Евгений Самоуков пригрозил полицией жителям, которые ругали действия городских чиновников в соцсетях.