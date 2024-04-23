Сирена из-за паводка в Кургане будет звучать реже. Видео

24 апреля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

В Кургане станут включать сирену из-за паводка реже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сирену, которая предупреждает жителей Кургана об опасных явлениях паводка, будут включать реже. Об этом рассказали в правительстве Курганской области. «Сигнал сирены централизованной системы оповещения будет проходить два раза в день — в утреннее и вечернее время», — сообщает telegram-канал правительства со ссылкой на МЧС региона. Это связано с улучшением обстановки по паводку. Ранее сигнал включали каждые два часа. В случае ухудшении обстановки сигнал будет непрерывным. В этом случае гражданам из зон возможного подтопления необходимо с вещами идти к местам, где будет проходить эвакуация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сирену, которая предупреждает жителей Кургана об опасных явлениях паводка, будут включать реже. Об этом рассказали в правительстве Курганской области. «Сигнал сирены централизованной системы оповещения будет проходить два раза в день — в утреннее и вечернее время», — сообщает telegram-канал правительства со ссылкой на МЧС региона. Это связано с улучшением обстановки по паводку. Ранее сигнал включали каждые два часа. В случае ухудшении обстановки сигнал будет непрерывным. В этом случае гражданам из зон возможного подтопления необходимо с вещами идти к местам, где будет проходить эвакуация.