В Кургане станут включать сирену из-за паводка реже
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Сирену, которая предупреждает жителей Кургана об опасных явлениях паводка, будут включать реже. Об этом рассказали в правительстве Курганской области.
«Сигнал сирены централизованной системы оповещения будет проходить два раза в день — в утреннее и вечернее время», — сообщает telegram-канал правительства со ссылкой на МЧС региона. Это связано с улучшением обстановки по паводку. Ранее сигнал включали каждые два часа.
В случае ухудшении обстановки сигнал будет непрерывным. В этом случае гражданам из зон возможного подтопления необходимо с вещами идти к местам, где будет проходить эвакуация.
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