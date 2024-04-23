23 апреля 2024

Сирена из-за паводка в Кургане будет звучать реже. Видео

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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, автомобиль дпс, мигалка, половодье, чрезвычайная ситуация, перекрытие, паводок, наводнение, дорога, стихийное бедствие, разлив
В Кургане станут включать сирену из-за паводка реже Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сирену, которая предупреждает жителей Кургана об опасных явлениях паводка, будут включать реже. Об этом рассказали в правительстве Курганской области.

«Сигнал сирены централизованной системы оповещения будет проходить два раза в день — в утреннее и вечернее время», — сообщает telegram-канал правительства со ссылкой на МЧС региона. Это связано с улучшением обстановки по паводку. Ранее сигнал включали каждые два часа.

В случае ухудшении обстановки сигнал будет непрерывным. В этом случае гражданам из зон возможного подтопления необходимо с вещами идти к местам, где будет проходить эвакуация.

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Сирену, которая предупреждает жителей Кургана об опасных явлениях паводка, будут включать реже. Об этом рассказали в правительстве Курганской области. «Сигнал сирены централизованной системы оповещения будет проходить два раза в день — в утреннее и вечернее время», — сообщает telegram-канал правительства со ссылкой на МЧС региона. Это связано с улучшением обстановки по паводку. Ранее сигнал включали каждые два часа. В случае ухудшении обстановки сигнал будет непрерывным. В этом случае гражданам из зон возможного подтопления необходимо с вещами идти к местам, где будет проходить эвакуация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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