23 апреля 2024

Ночные температуры в Челябинской области упадут до двух градусов мороза. Скрин

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Тротуар со снегом с крыш. Челябинск, снег на тротуаре, тротуар, глыба льда, обрушение снега
Синоптики предрекают осадки в виде мокрого снега Фото:

В ближайшие дни погода в Челябинской области будет прохладной, а по ночам температура воздуха опустится до двух градусов мороза. Об этом 24 апреля сообщает ресурс областного Гидрометцентра.

«Температура днем 25 и 26 апреля не превысит плюс 14. В ночь с 25 на 26 апреля ожидается похолодание до минус двух градусов», — говорится на сайте гидрометцентра.

При этом в ночь с 24 на 25 апреля возможен мокрый снег. Днем 25 апреля так же ожидаются осадки.

По ночам ожидается мокрый снег и минусовые температуры
По ночам ожидается мокрый снег и минусовые температуры
Фото:

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В ближайшие дни погода в Челябинской области будет прохладной, а по ночам температура воздуха опустится до двух градусов мороза. Об этом 24 апреля сообщает ресурс областного Гидрометцентра. «Температура днем 25 и 26 апреля не превысит плюс 14. В ночь с 25 на 26 апреля ожидается похолодание до минус двух градусов», — говорится на сайте гидрометцентра. При этом в ночь с 24 на 25 апреля возможен мокрый снег. Днем 25 апреля так же ожидаются осадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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