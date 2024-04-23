Ночные температуры в Челябинской области упадут до двух градусов мороза. Скрин

24 апреля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Синоптики предрекают осадки в виде мокрого снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ближайшие дни погода в Челябинской области будет прохладной, а по ночам температура воздуха опустится до двух градусов мороза. Об этом 24 апреля сообщает ресурс областного Гидрометцентра. «Температура днем 25 и 26 апреля не превысит плюс 14. В ночь с 25 на 26 апреля ожидается похолодание до минус двух градусов», — говорится на сайте гидрометцентра. При этом в ночь с 24 на 25 апреля возможен мокрый снег. Днем 25 апреля так же ожидаются осадки. По ночам ожидается мокрый снег и минусовые температуры Фото: скрин с сайта челябинского отделения Росгидромета Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие дни погода в Челябинской области будет прохладной, а по ночам температура воздуха опустится до двух градусов мороза. Об этом 24 апреля сообщает ресурс областного Гидрометцентра. «Температура днем 25 и 26 апреля не превысит плюс 14. В ночь с 25 на 26 апреля ожидается похолодание до минус двух градусов», — говорится на сайте гидрометцентра. При этом в ночь с 24 на 25 апреля возможен мокрый снег. Днем 25 апреля так же ожидаются осадки.