Синоптики предрекают осадки в виде мокрого снега
В ближайшие дни погода в Челябинской области будет прохладной, а по ночам температура воздуха опустится до двух градусов мороза. Об этом 24 апреля сообщает ресурс областного Гидрометцентра.
«Температура днем 25 и 26 апреля не превысит плюс 14. В ночь с 25 на 26 апреля ожидается похолодание до минус двух градусов», — говорится на сайте гидрометцентра.
При этом в ночь с 24 на 25 апреля возможен мокрый снег. Днем 25 апреля так же ожидаются осадки.
По ночам ожидается мокрый снег и минусовые температуры
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