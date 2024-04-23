23 апреля 2024

Пермский депутат временно поработает мэром

Соликамск временно возглавил депутат Сергей Матвеев
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, чиновник, портфель, должность
Сергей Матвеев временно будет исполнять обязанности мэра Соликамска Фото:

Исполняющим обязанности главы Соликамска Пермского края стал директор спортшколы «Олимпиец», депутат местной думы Сергей Матвеев. Такое решение приняли депутаты думы округа на заседании 24 апреля, сообщил источник в политэлитах. Отказываться от мандата Матвеев не будет и потом вернется к депутатским обязанностям.

«Временно исполняющим обязанности главы округа стал депутат Сергей Матвеев. Он пробудет в этом статусе до тех пор, пока не будут внесены изменения в устав Соликамского округа. Надо внести туда норму, что и. о. главы назначается первый вице-мэр. А пока круг лиц, которые могут замещать главу, ограничен депутатами, спикером и руководителем КСП», — отметил источник. Спикер думы Соликамского округа Игорь Мингазеев на звонок URA.RU не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Соликамска Евгений Самоуков ушел в отставку по собственному желанию. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях этой зимой, а также плохая работа на выборах президента.

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Исполняющим обязанности главы Соликамска Пермского края стал директор спортшколы «Олимпиец», депутат местной думы Сергей Матвеев. Такое решение приняли депутаты думы округа на заседании 24 апреля, сообщил источник в политэлитах. Отказываться от мандата Матвеев не будет и потом вернется к депутатским обязанностям. «Временно исполняющим обязанности главы округа стал депутат Сергей Матвеев. Он пробудет в этом статусе до тех пор, пока не будут внесены изменения в устав Соликамского округа. Надо внести туда норму, что и. о. главы назначается первый вице-мэр. А пока круг лиц, которые могут замещать главу, ограничен депутатами, спикером и руководителем КСП», — отметил источник. Спикер думы Соликамского округа Игорь Мингазеев на звонок URA.RU не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что глава Соликамска Евгений Самоуков ушел в отставку по собственному желанию. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях этой зимой, а также плохая работа на выборах президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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