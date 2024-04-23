Пермский депутат временно поработает мэром

Соликамск временно возглавил депутат Сергей Матвеев

24 апреля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Сергей Матвеев временно будет исполнять обязанности мэра Соликамска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполняющим обязанности главы Соликамска Пермского края стал директор спортшколы «Олимпиец», депутат местной думы Сергей Матвеев. Такое решение приняли депутаты думы округа на заседании 24 апреля, сообщил источник в политэлитах. Отказываться от мандата Матвеев не будет и потом вернется к депутатским обязанностям. «Временно исполняющим обязанности главы округа стал депутат Сергей Матвеев. Он пробудет в этом статусе до тех пор, пока не будут внесены изменения в устав Соликамского округа. Надо внести туда норму, что и. о. главы назначается первый вице-мэр. А пока круг лиц, которые могут замещать главу, ограничен депутатами, спикером и руководителем КСП», — отметил источник. Спикер думы Соликамского округа Игорь Мингазеев на звонок URA.RU не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что глава Соликамска Евгений Самоуков ушел в отставку по собственному желанию. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях этой зимой, а также плохая работа на выборах президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющим обязанности главы Соликамска Пермского края стал директор спортшколы «Олимпиец», депутат местной думы Сергей Матвеев. Такое решение приняли депутаты думы округа на заседании 24 апреля, сообщил источник в политэлитах. Отказываться от мандата Матвеев не будет и потом вернется к депутатским обязанностям. «Временно исполняющим обязанности главы округа стал депутат Сергей Матвеев. Он пробудет в этом статусе до тех пор, пока не будут внесены изменения в устав Соликамского округа. Надо внести туда норму, что и. о. главы назначается первый вице-мэр. А пока круг лиц, которые могут замещать главу, ограничен депутатами, спикером и руководителем КСП», — отметил источник. Спикер думы Соликамского округа Игорь Мингазеев на звонок URA.RU не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что глава Соликамска Евгений Самоуков ушел в отставку по собственному желанию. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях этой зимой, а также плохая работа на выборах президента.