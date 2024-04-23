Пермский депутат временно поработает мэром

Исполняющим обязанности главы Соликамска Пермского края стал директор спортшколы «Олимпиец», депутат местной думы Сергей Матвеев. Такое решение приняли депутаты думы округа на заседании 24 апреля, сообщил источник в политэлитах. Отказываться от мандата Матвеев не будет и потом вернется к депутатским обязанностям.
«Временно исполняющим обязанности главы округа стал депутат Сергей Матвеев. Он пробудет в этом статусе до тех пор, пока не будут внесены изменения в устав Соликамского округа. Надо внести туда норму, что и. о. главы назначается первый вице-мэр. А пока круг лиц, которые могут замещать главу, ограничен депутатами, спикером и руководителем КСП», — отметил источник. Спикер думы Соликамского округа Игорь Мингазеев на звонок URA.RU не ответил.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Соликамска Евгений Самоуков ушел в отставку по собственному желанию. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях этой зимой, а также плохая работа на выборах президента.
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Исполняющим обязанности главы Соликамска Пермского края стал директор спортшколы «Олимпиец», депутат местной думы Сергей Матвеев. Такое решение приняли депутаты думы округа на заседании 24 апреля, сообщил источник в политэлитах. Отказываться от мандата Матвеев не будет и потом вернется к депутатским обязанностям. «Временно исполняющим обязанности главы округа стал депутат Сергей Матвеев. Он пробудет в этом статусе до тех пор, пока не будут внесены изменения в устав Соликамского округа. Надо внести туда норму, что и. о. главы назначается первый вице-мэр. А пока круг лиц, которые могут замещать главу, ограничен депутатами, спикером и руководителем КСП», — отметил источник. Спикер думы Соликамского округа Игорь Мингазеев на звонок URA.RU не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что глава Соликамска Евгений Самоуков ушел в отставку по собственному желанию. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях этой зимой, а также плохая работа на выборах президента.