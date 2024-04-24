Заявление Зеленского об угрозе Путина Европе назвали бредом

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Филиппо раскритиковал слова Зеленского об угрозе Путина Европе и призвал не поддаваться этому шантажу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал бредом заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности отсутствия поставок оружия в страну, которое приведет к тому, что глава РФ Владимир Путин «будет угрожать Европе». Об этом Филиппо написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

«Новый бред сегодня утром от Зеленского (и, следовательно, его сторонников из НАТО), который утверждает, что если у него не будет требуемых миллиардов и оружия, то Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза», — написал Филиппо в соцсети. Он призвал не поддаваться такому шантажу и перестать отправлять военную помощь Киеву. Нужно скорее обсудить мирное соглашение между странами, добавил Филиппо.

Ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо сообщил, что деньги, которые в рамках военной помощи выделят США, могут не дойти до Украины. По его словам, новый пакет помощи Киеву в рамках законопроекта в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса Штатов. Это означает, что средства из него первоочередно будут направлены в страну, а не на Украину.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО. Однако Россия не оставит без внимания действия, которые опасны для ее интересов. Также она открыта к диалогу на равноправной основе с западной стороной.

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал бредом заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности отсутствия поставок оружия в страну, которое приведет к тому, что глава РФ Владимир Путин «будет угрожать Европе». Об этом Филиппо написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). «Новый бред сегодня утром от Зеленского (и, следовательно, его сторонников из НАТО), который утверждает, что если у него не будет требуемых миллиардов и оружия, то Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза», — написал Филиппо в соцсети. Он призвал не поддаваться такому шантажу и перестать отправлять военную помощь Киеву. Нужно скорее обсудить мирное соглашение между странами, добавил Филиппо. Ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо сообщил, что деньги, которые в рамках военной помощи выделят США, могут не дойти до Украины. По его словам, новый пакет помощи Киеву в рамках законопроекта в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса Штатов. Это означает, что средства из него первоочередно будут направлены в страну, а не на Украину. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО. Однако Россия не оставит без внимания действия, которые опасны для ее интересов. Также она открыта к диалогу на равноправной основе с западной стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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