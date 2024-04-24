Экс-советник НАТО сообщил Украине тревожную новость

Полковник Жак Бо допустил, что военная поддержка США не дойдет до Киева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Украина с января 2024 года не получала военную помощь со стороны США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Деньги, которые США хотят выделить Украине в рамках нового законопроекта, могут не дойти до Киева. Об этом заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо.

«Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в США в первую очередь», — заявил Жак Бо в интервью youtube-каналу Dialogue Works. Он отметил, что поэтому США выгодно спонсирование военных конфликтов в мире.

Проект закона о помощи Украине уже прошел обсуждение в Сенате. За его утверждение высказалось большинство. В документе прописана помощь на 61 миллиард долларов. Однако около трети пойдет на восстановление арсеналов Штатов.

С начала года США прекратили поставки военной помощи из-за серьезных разногласий в Конгрессе. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на возобновлении обсуждения. Он неоднократно говорил, что ВСУ не смогут выстоять без американской поддержки.

Как итог, армия Украины понесла большие потери и сдала несколько населенных пунктов. В Минобороны РФ сообщали, что Украина с начала года потеряла уже 71 тысячу военных, передает Life.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Деньги, которые США хотят выделить Украине в рамках нового законопроекта, могут не дойти до Киева. Об этом заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо. «Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в США в первую очередь», — заявил Жак Бо в интервью youtube-каналу Dialogue Works. Он отметил, что поэтому США выгодно спонсирование военных конфликтов в мире. Проект закона о помощи Украине уже прошел обсуждение в Сенате. За его утверждение высказалось большинство. В документе прописана помощь на 61 миллиард долларов. Однако около трети пойдет на восстановление арсеналов Штатов. С начала года США прекратили поставки военной помощи из-за серьезных разногласий в Конгрессе. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на возобновлении обсуждения. Он неоднократно говорил, что ВСУ не смогут выстоять без американской поддержки. Как итог, армия Украины понесла большие потери и сдала несколько населенных пунктов. В Минобороны РФ сообщали, что Украина с начала года потеряла уже 71 тысячу военных, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...