Экс-советник НАТО сообщил Украине тревожную новость

Полковник Жак Бо допустил, что военная поддержка США не дойдет до Киева

24 апреля 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Украина с января 2024 года не получала военную помощь со стороны США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Деньги, которые США хотят выделить Украине в рамках нового законопроекта, могут не дойти до Киева. Об этом заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо. «Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в США в первую очередь», — заявил Жак Бо в интервью youtube-каналу Dialogue Works. Он отметил, что поэтому США выгодно спонсирование военных конфликтов в мире. Проект закона о помощи Украине уже прошел обсуждение в Сенате. За его утверждение высказалось большинство. В документе прописана помощь на 61 миллиард долларов. Однако около трети пойдет на восстановление арсеналов Штатов. С начала года США прекратили поставки военной помощи из-за серьезных разногласий в Конгрессе. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на возобновлении обсуждения. Он неоднократно говорил, что ВСУ не смогут выстоять без американской поддержки. Как итог, армия Украины понесла большие потери и сдала несколько населенных пунктов. В Минобороны РФ сообщали, что Украина с начала года потеряла уже 71 тысячу военных, передает Life. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Деньги, которые США хотят выделить Украине в рамках нового законопроекта, могут не дойти до Киева. Об этом заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо. «Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в США в первую очередь», — заявил Жак Бо в интервью youtube-каналу Dialogue Works. Он отметил, что поэтому США выгодно спонсирование военных конфликтов в мире. Проект закона о помощи Украине уже прошел обсуждение в Сенате. За его утверждение высказалось большинство. В документе прописана помощь на 61 миллиард долларов. Однако около трети пойдет на восстановление арсеналов Штатов. С начала года США прекратили поставки военной помощи из-за серьезных разногласий в Конгрессе. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на возобновлении обсуждения. Он неоднократно говорил, что ВСУ не смогут выстоять без американской поддержки. Как итог, армия Украины понесла большие потери и сдала несколько населенных пунктов. В Минобороны РФ сообщали, что Украина с начала года потеряла уже 71 тысячу военных, передает Life.