В Челябинске назвали самые популярные города для поездок и полетов в майские праздники. Инфографика

В Челябинске спрос на поездки на поезде в майские праздники увеличился на 32%
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Челябинский железнодорожный вокзал. Привокзальная площадь. Музей железнодорожной техники. Челябинск, поезд, переход через железнодорожные пути, жд вокзал
Самыми популярными направлениями для поездки на поезде стали Уфа, Тюмень и Москва Фото:

Самыми популярными направлениями для путешествий из Челябинска на майские праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Уфа и Тюмень. Как сообщили URA.RU в сервисе путешествий «Туту», при покупке билетов с 27 апреля по 12 мая спрос на жд-поездки вырос на 32%.

«В топ-5 авианаправлений из Челябинска вошли Москва — 29,6%, Санкт-Петербург — 25,8%, Сочи — 22,8%, Минеральные Воды и Волгоград — по 3,2%. На поезде из Челябинска поедут в Уфу — 7,7%, Тюмень — 7,5%, столицу — 6,2%, Орск — 4,2% и Казань — 4,1%. Количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Помимо традиционного бронирования, пассажиры стали активнее использовать опцию фиксации цены на авиабилеты и выбирают тарифы с возможностью возврата. В железнодорожных перевозках наблюдается рост интереса к отзывам о поездах и увеличение числа заранее оформленных билетов с последующей оплатой.

По статистике сервиса «Туту», больше всего челябинцев отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Уфу и Тюмень
По статистике сервиса «Туту», больше всего челябинцев отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Уфу и Тюмень

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Самыми популярными направлениями для путешествий из Челябинска на майские праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Уфа и Тюмень. Как сообщили URA.RU в сервисе путешествий «Туту», при покупке билетов с 27 апреля по 12 мая спрос на жд-поездки вырос на 32%. «В топ-5 авианаправлений из Челябинска вошли Москва — 29,6%, Санкт-Петербург — 25,8%, Сочи — 22,8%, Минеральные Воды и Волгоград — по 3,2%. На поезде из Челябинска поедут в Уфу — 7,7%, Тюмень — 7,5%, столицу — 6,2%, Орск — 4,2% и Казань — 4,1%. Количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Помимо традиционного бронирования, пассажиры стали активнее использовать опцию фиксации цены на авиабилеты и выбирают тарифы с возможностью возврата. В железнодорожных перевозках наблюдается рост интереса к отзывам о поездах и увеличение числа заранее оформленных билетов с последующей оплатой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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