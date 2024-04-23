23 апреля 2024

В Свердловской области школьник умер прямо на уроке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
Школьника откачивали на протяжении 40 минут Фото:

В школе №21 Асбеста (Свердловская область) на уроке физкультуры умер 14-летний Богдан. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Ему стало плохо на уроке физкультуры, тогда был четвертый по счету урок. Богдана сначала выпустили подышать на улицу, он упал, его 40 минут откачивали. Приехали две бригады скорой помощи, спасти не смогли», — поделился собеседник агентства. Богдан учился в восьмом классе. Знакомые мальчика называют его добрым и общительным. Руководство учреждения отказалось от комментариев.

Источник URA.RU в местной администрации подтвердил факт гибели ребенка. «В школу вызвали его маму, проводились реанимационные действия, сейчас правоохранительные органы проводят проверку», — добавил он. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школе №21 Асбеста (Свердловская область) на уроке физкультуры умер 14-летний Богдан. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Ему стало плохо на уроке физкультуры, тогда был четвертый по счету урок. Богдана сначала выпустили подышать на улицу, он упал, его 40 минут откачивали. Приехали две бригады скорой помощи, спасти не смогли», — поделился собеседник агентства. Богдан учился в восьмом классе. Знакомые мальчика называют его добрым и общительным. Руководство учреждения отказалось от комментариев. Источник URA.RU в местной администрации подтвердил факт гибели ребенка. «В школу вызвали его маму, проводились реанимационные действия, сейчас правоохранительные органы проводят проверку», — добавил он. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...