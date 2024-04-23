23 апреля 2024

Рынок «Гача» в Перми освобождают от торговых павильонов под жилые дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос гачи. Пермь, мусор, рабочий, рабочие, горы мусора, гача
Большая часть павильонов на рынке уже демонтирована Фото:

В центре Перми демонтировали крупные торговые павильоны, расположенные на рынке «Гача». В этом убедился корреспондент URA.RU, прогулявшись по территории рынка.

«Большие павильоны, которые вмещали в себя сразу несколько торговых точек, уже демонтированы. Рабочие продолжают разбирать другие торговые объекты», — отмечает корреспондент агентства. Планы по застройке рынка «Гача» многоквартирными жилыми домами краевые власти анонсировали в 2021 году.

Прогнозировалось, что общая площадь под застройку составит 4,3 га, однако в 2023 году стало известно, что жильем будет застроено 5,5 гектара. Реновацией территории займется компания «Магнолия», учредителями которой являются собственники рынка «Гача», бизнесмены Хаймиши, Ифраим и Ашир Биняминовы. Реализация проекта будет проходить поэтапно.

Снос гачи. Пермь
О планах по реновации территории рынка «Гача» краевые власти сообщали в 2021 году
Фото:
Снос гачи. Пермь
Рабочие убирают строительные материалы
Фото:
Снос гачи. Пермь
Демонтаж торговых объектов идет полным ходом
Фото:
Снос гачи. Пермь
Рабочие разбирают металлические конструкции
Фото:
Снос гачи. Пермь
От крупных торговых объектов практически не осталось и следа
Фото:
Снос гачи. Пермь
На месте рынка «Гача» «вырастут» многоэтажки
Фото:

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В центре Перми демонтировали крупные торговые павильоны, расположенные на рынке «Гача». В этом убедился корреспондент URA.RU, прогулявшись по территории рынка. «Большие павильоны, которые вмещали в себя сразу несколько торговых точек, уже демонтированы. Рабочие продолжают разбирать другие торговые объекты», — отмечает корреспондент агентства. Планы по застройке рынка «Гача» многоквартирными жилыми домами краевые власти анонсировали в 2021 году. Прогнозировалось, что общая площадь под застройку составит 4,3 га, однако в 2023 году стало известно, что жильем будет застроено 5,5 гектара. Реновацией территории займется компания «Магнолия», учредителями которой являются собственники рынка «Гача», бизнесмены Хаймиши, Ифраим и Ашир Биняминовы. Реализация проекта будет проходить поэтапно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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