В центре Перми демонтировали крупные торговые павильоны, расположенные на рынке «Гача». В этом убедился корреспондент URA.RU, прогулявшись по территории рынка.
«Большие павильоны, которые вмещали в себя сразу несколько торговых точек, уже демонтированы. Рабочие продолжают разбирать другие торговые объекты», — отмечает корреспондент агентства. Планы по застройке рынка «Гача» многоквартирными жилыми домами краевые власти анонсировали в 2021 году.
Прогнозировалось, что общая площадь под застройку составит 4,3 га, однако в 2023 году стало известно, что жильем будет застроено 5,5 гектара. Реновацией территории займется компания «Магнолия», учредителями которой являются собственники рынка «Гача», бизнесмены Хаймиши, Ифраим и Ашир Биняминовы. Реализация проекта будет проходить поэтапно.
О планах по реновации территории рынка «Гача» краевые власти сообщали в 2021 году
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В центре Перми демонтировали крупные торговые павильоны, расположенные на рынке «Гача». В этом убедился корреспондент URA.RU, прогулявшись по территории рынка. «Большие павильоны, которые вмещали в себя сразу несколько торговых точек, уже демонтированы. Рабочие продолжают разбирать другие торговые объекты», — отмечает корреспондент агентства. Планы по застройке рынка «Гача» многоквартирными жилыми домами краевые власти анонсировали в 2021 году. Прогнозировалось, что общая площадь под застройку составит 4,3 га, однако в 2023 году стало известно, что жильем будет застроено 5,5 гектара. Реновацией территории займется компания «Магнолия», учредителями которой являются собственники рынка «Гача», бизнесмены Хаймиши, Ифраим и Ашир Биняминовы. Реализация проекта будет проходить поэтапно.