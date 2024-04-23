В Тюмени май прогнозируют дождливым и ветреным

24 апреля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Праздничный парад Победы 9 мая пройдет в Тюмени под проливным дождем Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Тюмени в мае ожидается всего несколько теплых дней. Большая часть этого весеннего месяца для тюменцев пройдет при пониженных температурах. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Погода». «С 1 по 10 мая температура воздуха в Тюмени не поднимется выше 13 градусов. Проливные дожди и холодный ветер пройдут 9 мая. Незначительное потепление начнется с 11 мая, максимально температура воздуха прогреется 13—14 мая — до +19 градусов. Но дальше снова пойдет на спад, до 12-13 градусов. Ближайшее потепление начнется 25 мая, воздух прогреется до +19 градусов. Однако в этот день ожидаются дожди. Солнечная погода установится 20 мая и так и продержится до конца месяца», — сообщает сервис. Праздничные дни 1 и 9 мая в Тюмени ожидаются холодными, с сильным порывистым ветром и осадками. Всего в мае будет восемь ясных дней, в остальные облачная погода и дожди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в мае ожидается всего несколько теплых дней. Большая часть этого весеннего месяца для тюменцев пройдет при пониженных температурах. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Погода». «С 1 по 10 мая температура воздуха в Тюмени не поднимется выше 13 градусов. Проливные дожди и холодный ветер пройдут 9 мая. Незначительное потепление начнется с 11 мая, максимально температура воздуха прогреется 13—14 мая — до +19 градусов. Но дальше снова пойдет на спад, до 12-13 градусов. Ближайшее потепление начнется 25 мая, воздух прогреется до +19 градусов. Однако в этот день ожидаются дожди. Солнечная погода установится 20 мая и так и продержится до конца месяца», — сообщает сервис. Праздничные дни 1 и 9 мая в Тюмени ожидаются холодными, с сильным порывистым ветром и осадками. Всего в мае будет восемь ясных дней, в остальные облачная погода и дожди.