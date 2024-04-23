В Челябинске перевернулся автомобиль такси с пассажиром внутри. Фото

24 апреля 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Водитель не справился с управлением и попал в ДТП Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинске на автодороге Меридиан 24 апреля перевернулся автомобиль такси с пассажиром внутри. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. «По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Changan, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадал пассажир такси. Ему оказана медицинская помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В ведомстве вновь призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила ПДД. Водителей просят соблюдать дистанцию, не нарушать скорость, не отвлекаться на гаджеты и учитывать погодные условия при выезде. Автомобиль такси перевернулся во время движения Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинску Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на автодороге Меридиан 24 апреля перевернулся автомобиль такси с пассажиром внутри. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. «По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Changan, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадал пассажир такси. Ему оказана медицинская помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В ведомстве вновь призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила ПДД. Водителей просят соблюдать дистанцию, не нарушать скорость, не отвлекаться на гаджеты и учитывать погодные условия при выезде.