23 апреля 2024

В Челябинске перевернулся автомобиль такси с пассажиром внутри. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Водитель не справился с управлением и попал в ДТП Фото:

В Челябинске на автодороге Меридиан 24 апреля перевернулся автомобиль такси с пассажиром внутри. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель не справился с управлением.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Changan, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадал пассажир такси. Ему оказана медицинская помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

В ведомстве вновь призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила ПДД. Водителей просят соблюдать дистанцию, не нарушать скорость, не отвлекаться на гаджеты и учитывать погодные условия при выезде.

Автомобиль такси перевернулся во время движения
Автомобиль такси перевернулся во время движения
Фото:

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В Челябинске на автодороге Меридиан 24 апреля перевернулся автомобиль такси с пассажиром внутри. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. «По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Changan, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадал пассажир такси. Ему оказана медицинская помощь», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В ведомстве вновь призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила ПДД. Водителей просят соблюдать дистанцию, не нарушать скорость, не отвлекаться на гаджеты и учитывать погодные условия при выезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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